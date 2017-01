Macri aseguró que en 2017 "la Argentina seguirá creciendo"

En la conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno, dijo que en 2017 la obra pública ha tomado velocidad y seguirá tomándola” en obras hídricas, puertos, energía, ferrocarriles, etc. que posibilitarán el desarrollo económico.Consultado sobre conflictos que ponen en peligro fuentes laborales, Macri sostuvo que el gobierno sigue haciendo el mejor esfuerzo para cuidar los puestos de trabajo y si bien se registran algunos casos, “hace varios meses crece el empleo en la Argentina, crecen miles de puestos de trabajo, se crean mes a mes” y subrayó que desde el Estado se ayuda para que ninguna empresa cierre.Sobre las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto del crecimiento, del 3%, el Presidente respondió: “esperamos crecer más que esto; vamos a volver a crecer pero –insistió- durante 20 años sostenidos”. De lo contrario “no va a haber solución en la Argentina”, porque en el país hubo varias etapas de crecimiento, de 4 o 5 años, y después se cayó. Para esa suba sostenida, dijo, hay que apostar al esfuerzo y no al atajo.Un periodista le pidió que haga una autocrítica, al concluir el primer año de gobierno. “Tenemos que hacer más, ante tanta necesidad más allá del punto de partida, de un país quebrado, sin energía, estancado sin crecimiento durante cinco años” y agregó que también quiere “más dinámica, seguir empujando” para lograr que “los argentinos puedan construir el país que soñamos hace tanto años.Tenemos un enorme futuro si nos comprometeremos decir la verdad, no al atajo, a la chicana”.Consultado si son necesarios más de cuatro años de gobierno, Macri respondió que “esta tarea no se agota en 4 años”, pero advirtió que “falta mucho” para hablar de 8 años.En cuanto a la relación que espera tener con el presidente electo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, quién asumirá el viernes, respondió que hay por delante un “enorme camino a recorrer juntos” en una relación de mutuo beneficio, punto de partida para el intercambio.Respecto de las políticas proteccionistas de EE.UU. Macri evaluó que por el nivel de intercambio actualmente “no nos perjudican” pero por delante “tenemos más por mejorar, esta ruta que hemos trazado con (Barack) Obama y 20 de enero esperemos continuar”.