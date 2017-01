Rinden homenaje a Nisman a dos años de su muerte

Además, Nisman tendrá un monumento en la ciudad israelí de Naharía, levantado por iniciativa de la Organización de Latinoamericanos en Israel (OLEI), que será inaugurado a las 12.30 de la Argentina.La DAIA propuso que este martes, a las 21, "quienes quieran plegarse al reclamo por el esclarecimiento de la muerte" de Nisman coloquen dos velas en sus ventanas, una por cada año de la muerte del fiscal, descubierta el 18 de enero de 2015, cuando estaba al frente de la UFI-AMIA, el organismo del Ministerio Público que investiga el atentado a la mutual judía.En tanto, el miércoles a las 18 horas, se realizará una marcha en Hipólito Yrigoyen y Bolívar, frente a la UFI-AMIA, en las cercanías de Plaza de Mayo bajo los lemas "Justicia por Nisman" y "Donde hay memoria, hay justicia".El diputado nacional Waldo Wolff, uno de los organizadores del acto del miércoles, detalló que se tratará de un homenaje "muy respetuoso" y que, por ello, se eligieron oradores ajenos a "cuestiones partidarias".Entre ellos están confirmados el escritor Federico Andahazi, el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones Germán Moldes y Luis Czyzewski, padre de una víctima del atentado a la AMIA, quienes recordarán la trayectoria del fiscal fallecido a los 51 años.También convocó al acto del miércoles el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohen Sabban, quien se pronunció a favor de que la muerte de Nisman sea esclarecida "de manera inmediata".Cohen Sabban dijo que en la marcha frente a la UFI-AMIA "necesitamos mostrarle a todos los que tienen responsabilidad en esto que los argentinos no podemos seguir esperando justicia", y pidió que "toda la ciudadanía acompañe" el reclamo.Por otra parte, la escultura que será emplazada en Israel, en la Galería de la Torre de Agua de la ciudad mediterránea de Naharía, estuvo a cargo de un artista local, Israel Ghelman, quien explicó a Télam que la obra está centrada en "una Estrella de David rota, en representación de la comunidad agredida, una balanza desequilibrada como símbolo de negación de justicia y una columna rota, sobre la que se yergue la escultura, como símbolo de la destrucción de la sede de la AMIA".La madre del ex fiscal, Sara Garfunkel, fue invitada al acto pero no podrá estar presente, por lo cual hizo llegar una carta donde agradeció la recordación de su hijo, a quien calificó como "un valiente fiscal que luchó y puso lo mejor de sí, entregando su vida misma en la búsqueda de la verdad por el esclarecimiento de un acto de barbarie"."Espero que con la ayuda de Dios se puedan esclarecer estos hechos aberrantes como la Embajada de Israel, el atentado a la AMIA y la muerte del fiscal para que podamos vivir en un mundo mejor, en paz y con justicia", concluyó la madre de Nisman.Desde la organización OLEI, en tanto, informaron a Télam que está prevista la concurrencia del Consejero de la Embajada Argentina en Israel, Gabriel Jorquera; el intendente de la ciudad de Naharía, Yaki Sebag, y otras autoridades.El 18 de enero del 2015 fue encontrado muerto el fiscal Alberto Nisman en su departamento de Puerto Madero. El cadáver del fiscal, con un disparo en la cabeza, fue hallado en el baño de su vivienda un día antes de la cita que tenía prevista en la Comisión de Legislación Penal, del Congreso, adonde había sido convocado para detallar el contenido de la denuncia que había presentado días antes en la Justicia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios por presunto encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA, del que se acusa a Irán.La justicia todavía no consiguió determinar las circunstancias de la muerte del ex titular de la UFI-Amia, hecho que actualmente es investigado en el fuero penal federal, con vistas a determinar si se trató de un suicidio, de un suicidio inducido o de un asesinato.Hasta el momento, el único imputado por el hecho es el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le facilitó el arma del que salió el disparo que le causó la muerte al fiscal.