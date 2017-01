Putin defendió "la convincente victoria del señor Trump"

El presidente ruso, Vladímir Putin, manifestó este martes los intentos de deslegitimar la "convincente" victoria electoral de Donald Trump con denuncias como sus supuestos encuentros con "prostitutas" en un hotel de Moscú."Da la impresión de que ellos, tras haber ensayado en Kiev, están dispuestos a organizar un Maidán en Washington con tal de no dejar a Trump asumir el cargo", dijo Putin en conferencia de prensa.Putin aseguró que en EEUU continúa "la agria lucha política", pese a que las elecciones presidenciales terminaron "con la convincente victoria del señor Trump"."Bajo mi punto de vista, en el transcurso de esa lucha se han planteado varios objetivos, puede ser que más, pero algunos son evidentes. El primero de ellos es restar legitimidad al presidente electo de EEUU", dijo el mandatario en declaraciones que reprodujo la agencia EFE.El líder ruso subrayó que el segundo objetivo es "atar de pies y manos al recién elegido presidente cuando intente cumplir las promesas que le hizo al pueblo norteamericano durante la campaña electoral, tanto dentro del país como en la arena internacional".Recordó que cuando Trump vino a Moscú hace varios años, era un empresario, no un político, y destacó que en Moscú desconocían que albergaba "ambiciones políticas"."Era un simple empresario. Uno de los más ricos de EEUU. ¿Que alguien cree que los servicios secretos (rusos) siguen a cada millonario norteamericano? Por supuesto que no. Eso es una completa tontería", señaló.En cuanto al supuesto encuentro con "prostitutas", Putin aseguró que Trump "es un hombre adulto y, además, una persona que durante muchos años ha organizado concursos de belleza"."Se relacionaba con las mujeres más bellas del mundo. Me cuesta mucho imaginar que él corrió a un hotel a reunirse con nuestras chicas de baja moral. Sin lugar a dudas, son las mejores del mundo, pero dudo que Trump cayera en eso", destacó.