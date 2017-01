"Tenemos un aeropuerto de cuarta"

Lisandro Cristiá, integrante del directorio de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav), se refirió a los motivos por los cuales la entidad se retiró del Consejo Consultivo del Aeropuerto Islas Malvinas.En diálogo con LT10, el representante de las empresas de turismo cuestionó el sistema de gestión con el que hace casi 20 años se maneja a la terminal aeroportuaria de Fisherton, y remarcó que el sector al que representa expuso sus críticas en todo momento, pero que nunca fueron atendidas por parte de las autoridades políticas.Cristiá fue contundente: "Creemos que llegó el momento de proponer un cambio profundo. Al aeropuerto de Rosario le cuestan estos 20 años de desinversión y debemos pensar otro modelo de gestión, profesionalizandolo fuertemente no puede seguir gestionado de esta manera casi amateur. Por eso creemos conveniente este tipo de alternativas”.Respecto a los motivos que llevaron al estado actual del Aeropuerto, Cristiá sostuvo que “en primer lugar no es lo mismo tener 100 vuelos diarios que tener 10 paquetes turísticos, y en segundo lugar la falta de comodidad del aeropuerto, demoras e incomodidades para los pasajeros, desalienta a las personas. Hay que mirar la foto de los últimos 20 años y compararlo con otros aeropuertos y el balance será totalmente negativo. Esto tiene que ver con un tema político”.“Decidimos alejarnos de la comisión asesora del aeropuerto para no quedar pegados a una gestión pésima como es la actual”.