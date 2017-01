Se lanzó el portal de noticias Prensa Digital

"Los poderosos medios tradicionales necesitan un contrapoder y que los lectores deben tener tantas opciones como sean posible para no sucumbir en una línea editorial impuesta por el poder político y la pauta publicitaria", comienza a describirse en el apartado ¿Quiénes somos? el portal de noticias Prensa Digital.Al respecto y una entrevista concedida a Línea Abierta (Radio UNO Santa Fe) el periodista Pablo Ceccarelli, presidente de la Asociación de Prensa Digital de la Argentina, hizo referencia a la actualidad de la actividad del periodismo digital y contó que en los últimos años "hemos notado cambios positivos, hubo un aumento de pautas oficiales en sitios digitales"."Si hay algo que se le puede agradecer al Kirchnerismo es el acceso a las nuevas tecnologías que brindó a la gente más relegada. En el caso de este Gobierno (el de Mauricio Macri) por ejemplo con el ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima) se bajó en 50 por ciento el costo del megamayorista", señaló el periodista y agregó que la idea fundamental de la Asociación de Prensa Digital, "es mancomunar los esfuerzos entre todos los medios digitales medianos y pequeños para no dejar avasallarnos por los medios hegemónicos, tradicionales".En otro tramo de su alocución, Ceccarelli, se refirió a la parte tecnológica de los medios digitales y señaló que "nosotros somos partidarios de utilizar tecnología de Código Abierto o software libre y capacitar a los diseñadores y a los periodistas mismos para poder adaptar las necesidades del medio (…) falta capacitación que es lo que vamos a brindar este año".Cómo asociarse a Prensa Digital"Para asociarse hay dos posibilidades: lo pueden hacer en la página prensadigitalargentina.org hay un formulario, lo rellenan y luego la parte correspondiente se va a comunicar, es un proceso muy sencillo y para los que no quieren asociarse por el momento nos leen en el portal que acabamos de inaugurar donde además creamos una especie de red social para periodistas digitales donde el acceso es libre y gratuito, uno se registra y ahí puede crear su perfil, una especie de Facebook pero para periodistas. Puede compartir investigaciones, contenidos, van a poder ofrecer sus servicios", finalizó Ceccarelli.