La fumigación "no elimina el escorpión"

A fin de brindar consejos que alejen a los arácnidos de los hogares, Alassia señaló que “cada orificio de ingreso o egreso a la casa debe estar con una rejilla, las ventanas también deben estar protegidas, todas las superficies del patio deben ser movibles y removidas todos los días: masetas, ladrillos, leña. El escorpión busca lugares oscuros y húmedos por lo tanto no le provoquemos la comodidad”.



Además la médica manifestó que al momento que un niño es picado por escorpión no hay que aplicarle ningún tipo de medicación: “tenemos que tomar el niño y concurrir a un Centro de Salud o un Hospital, cualquiera en nuestra región sabe qué hacer con esto”.



Casos graves



En otro tramo de la entrevista, la doctora Alassia recordó que “si bien hubo noticias trágicas, tenemos que rescatar que la mayoría de las picaduras terminan en síntomas locales y nada más”. Y advirtió que “no es la familia la que va a decidir si concurre a un Centro de Salud o no, el que va a tomar una decisión es el médico”.



Respecto a los casos más extremos, Alassia señaló que “normalmente vemos que en la primera media hora o una hora que el niño empieza a desarrollar síntomas: vómitos, transpiración, agitación incluso a veces trastornos en la conciencia, trastornos cardíacos, respiratorios pancreáticos, o sea, una vez que avanza el escorpionismo, verdaderamente es muy grave”.



“En los centro de Salud de la provincia hay distribuido el suero antiescorpiónico hecho a base del veneno del escorpión que bloquea la acción del veneno a nivel sistémico”, finalizó la médica.

El arribo de las altas temperaturas en Santa Fe viene acompañado no sólo de cortes de luz sino también de la aparición de escorpiones.Mariela Alassia, directora Asociada del Hospital de Niños Orlando Alassia, habló con el programa Línea Abierta (Radio Uno Santa Fe) explicó por qué no se llevan a cabo fumigaciones para terminar con la proliferación de alacranes. “Los venenos que son compatibles con la vida nuestra no van a eliminar al escorpión, es decir que debemos estar preparados para convivir con él y ver la manera de que no ingrese a nuestro domicilio, eso es tarea de cada familia” y agregó: “Se fumiga con los productos autorizados para evitar que haya cucarachas y demás insectos con los que se alimenta el escorpión, no vamos a matar al escorpión; es especialista en defenderse de los venenos comunes porque tiene como un esqueleto externo que hace que sea impermeable”.