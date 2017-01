“Hay que analizar el conflicto como una oportunidad”

En diálogo con el programa Línea Abierta (Radio Uno Santa Fe), Nioi hizo un balance de lo que fue la reunión: “Salí bastante satisfecho en el sentido de que empezamos a perderle el miedo a los conflictos, creo que estamos hablando más sobre bases firmes”.



“El primer diagnóstico que yo saco es que para hacer una operación de esta embergadura , saneamiento de las cuencas de la provincia necesitamos gente entrenada, capacitada para formular proyectos. Estamos metiendo mano en la naturaleza por lo tanto acá lo que debe haber es una participación de alto conocimiento, porque podemos provocar daños irreversibles. Sumar desde el conocimiento popular, que es la propia gente que vive en el campo, científicos, investigadores, desarrolladores de proyectos eso es difícil de armar pero no imposible”; señaló el ingeniero.

Además Nioi rescató que el gobernador Lifschitz como el ministro Buryaile “han mostrado que son proclives a integrar este grupo de gente que trabajen en función de este objetivo”.



Trabajar mancomunadamente



Ante la pregunta sobre si los productores han hecho un mea culpa, el miembro de la Sociedad Rural de Santa Clara de Nueva Vista, sentenció: “Creo que nos está faltando generosidad a la hora de sumar lo individual de lo colectivo, ahí hay una traba. Creo que estamos cerca del diagnóstico, sabemos lo que tenemos que hacer, el problema es ver si cada uno desde su lugar abandona la posición acartonada que se tiene y se reconoce las grandes limitaciones que tenemos”.



En otro tramo de su alocución, Nioi manifestó que “ayer hubo una comunión entre la Provincia y La Nación como nunca la había visto en todos mis años de andar en esto, ahí es donde tenemos que sacar el rédito y abonar esta alianza. Necesitamos de la provincia, de las comunas locales y del propio productor, si nosotros logramos integrar eso vamos a arreglar los problemas de fondo que tiene la provincia”.



“Como productores no tenemos que solamente conformarnos con la idea de trabajar tranqueras hacia adentro hay una tranquera hacia afuera que hace rato está demandando nuestra participación. Hay instituciones como en las que yo represento, que es las sociedades rurales que necesitan reformular objetivos hacia adentro de la institución, tenemos que dejar de cortar rutas para empezar a señalizarlas”

“La otra gran palabra que hemos sacado ayer es dejar de tenerle miedo a decir las cosas. Ayer al gobernador le dijimos que no tiene equipos para trabajar en resolver estos problemas y él lo reconoció, reveló el ingeniero al tiempo que reconoció que “hay un entusiasmo por parte de él (gobernador Lifschitz) de llevar soluciones, pero después termina ahogándose en una realidad de la provincia que tenemos (…) no puedo decirle haceme tal o cual obra si no hay presupuesto”.



Nioi señaló además que en el encuentro, el gobernador Miguel Lifschitz aprovechó la oportunidad para pedir equipos a La Nación y “aprovechó para decirnos a nosotros que participemos en la elaboración de estrategias para el saneamiento de cada una de las cuencas que pertenecen a la provincia y creo que entre el conocimiento popular, el propio productor, la participación de las comunas, de la provincia en sí con lo que pueda aportar y La Nación":



“La novedad de ayer es que empezamos a perderle el miedo al conflicto. No hay que analizar el conflicto como una catástrofe sino como una oportunidad”, finalizó el especialista.

