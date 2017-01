Santa Fe marchará contra el maltrato animal

Este miércoles 18 de enero, Addera y S.O.S CABALLOS convocan a todos los santafesinos a defender los derechos de los animales, con una marcha.La concentración será a las 20 frente a Canal 13, Bulevar Gálvez 840. Bajo la consigna "¡Ellos no tienen voz para defenderse, dependen de la tuya!", las organizaciones buscan pedir justicia por Chocolate, el perro de tres meses que murió en Córdoba después de ser brutalmente despellejado y tirado en la calle. "Exigiremos a las autoridades la ampliación de las penas de la ley Nacional Sarmiento N.º 14.346 porque el maltrato animal no cesa y necesitamos condenas más duras y firmes para quienes lo cometen", afirman las organizaciones santafesinas en un comunicado.Además buscan manifestar su repudio a las jineteadas y domas del "festival de Jesús María" y pedir también que "se acelere la ley contra la tracción a sangre" en Santa Fe. "El proyecto ha vuelto a quedar estancado y nuestros caballos siguen cayendo en las calles, agotados de dolor, muertos de agotamiento con el carro a cuestas y no lo vamos a permitir", sostienen.Insisten en que "actos como éstos, no pueden seguir ocurriendo en nuestra sociedad, actos de barbarie y ensañamiento con animales inocentes".