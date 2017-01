El Sabalero quedó nominado

Es así como este jueves, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer una nómina con todos los clubes que tienen regularizada su deuda y, por consecuencia, tendrán la posibilidad de incorporar jugadores en el presente mercado de pases. Son 16 de la máxima categoría que tendrán la posibilidad de habilitar a los futbolistas contratados: River, Boca, Belgrano, Aldosivi, Godoy Cruz, Tigre, Atlético de Rafaela, Rosario Central, Patronato, Sarmiento, Temperley, Racing, Atlético Tucumán, Unión, Talleres y Defensa y Justicia.

Por consecuencia, Independiente, San Lorenzo, Vélez, Estudiantes, Gimnasia, Newell's, Lanús, Quilmes, Banfield, Huracán, Arsenal, Olimpo, San Martín de San Juan y Colón, serán quienes quedarán marginados de la chance de comprar jugadores, al menos hasta que salden el 25% de la deuda que mantienen.

Salta a escena algo que no estaba previsto en Santa Fe, ya que por lo que se sabe, los salarios con el plantel están al día, pero que con la AFA la cosa no es tan así, según lo confirmó el ente máximo del balompié nacional. Un tema sensible, ya que se está hablando en estos días sobre la chance de sumar refuerzos. De esta manera surge un gran dolor de cabeza para los dirigentes rojinegros, con el presidente José Vignatti a la cabeza, que lógicamente tomarán medidas inmediatamente para subsanar este inconveniente. Por otra parte, el panorama para Unión es totalmente opuesto, ya que tiene una importante deuda con el plantel, pero está al día con AFA. Situaciones invertidas en la capital provincial.

La realidad económica de los clubes argentinos no es la mejor. La austeridad y los pocos ingresos son un poco el denominador común de las instituciones, que se aferran al dinero que puede haber por la televisación de los partidos. Para colmo, tras terminarse el acuerdo con el gobierno por Fútbol Para Todos, las deudas se maximizaron y generaron un alboroto sin precedentes. Incluso actualmente hay una puja que parece acrecentarse cada día más por este tema, que aún no tiene nada claro sobre quién tomará las riendas.