Se espera que la próxima semana surjan casos de dengue

Es por esto que los equipos de salud están trabajando bajo alerta y a la espera de que arriben las personas que a fin de año y en la primera quincena de enero viajaron al exterior a lugares donde el Aedes aegypti se encuentra en circulación.



"Es esperable que cuando esta gente regrese algunas personas presenten síndrome febril", destacó la directora de Prevención, Andrea Uboldi.



Ante esta posibilidad el alerta rige tanto para los equipos de salud como para la comunidad. En ese sentido Uboldi remarcó la necesidad de que las personas que regresen de lugares como Brasil, Paraguay, Bolivia, Misiones, Formosa y Salta, donde se registraron con continuidad la aparición de casos y presenten síndrome febril consulten rápidamente al médico sin dejar de referir que han estado fuera del país.



Hasta el momento no se confirmaron casos ni propios ni importados de dengue en lo que va de 2017. Sin embargo desde el área de Prevención y Promoción de la Salud dependiente del Ministerio de Salud aseguraron que esperan que los primeros casos aparezcan en las próximas dos semanas.

"Casos vamos a tener, cada verano vamos a registrar porque el mosquito está con nosotros y tenemos una población que está virgen del virus del dengue", explicó Uboldi.



Al respecto aclaró que al contar con una importante población que nunca ha tenido la enfermedad hay más chances de registrar más casos.



Es por esto que los países o provincias que hace rato evidencian enfermedades vinculadas al Aedes aegypti cuentan con una cierta protección, porque ya han sido expuestas por lo que es probable que tengan menos casos. "Están protegidos con anticuerpos de por vida –aclaró la doctora. En el caso de que el dengue que circule sea el tipo 1 hay que llevar tranquilidad a las localidades de la provincia que han tenido dengue 1 en 2009, 2011 y 2016", dado que este grupo está protegido para el dengue y no va a volver a desarrollarlo.



"Si cambia la variedad de dengue sí pueden repetir la enfermedad, lo que no implica que esto se vincule con una mayor gravedad. No es verdad que si yo tengo una segunda vez dengue me voy a morir, eso no es verdad", afirmó la funcionaria.



Para llevar tranquilidad la especialista aclaró que los alertas consisten en mensajes recordatorios frente a determinada características ya sea una situación climática o epidiemológica. "Ante el conocimiento de la gente que viajó y visitó lugares donde pudo haber casos de circulación de los virus pueden aparecer los primeros casos", sostuvo la responsable de Promoción y Prevención.



Trabajo constante



Desde el área de Promoción y Prevención remarcaron que desde el año pasado se viene trabajando en la capacitación de los equipos de salud responsables de acudir a los pacientes, a los cuales se les recalca las recomendaciones y normativas relacionadas con el diagnóstico y la forma de proceder desde el momento de tomar las muestras hasta los consejos que se brindan al paciente. En todo momento se hace un fuerte hincapié en el vínculo de alguien que haya viajado al exterior o a zonas de riesgo.



Los municipios y comunas también participan dado que la tarea de bloqueo es específicamente su labor y consiste en las visitas domiciliarias, en búsqueda de otros febrilesen el lugar, fumigación del domicilio en donde se registren casos y en nueve cuadras a la redonda.



"Esta actividad se coordina con el municipio o comuna y el equipo de salud", detalló Uboldi. A partir de ahí comienza la acción de bloqueo.



Más allá de eso hay toda una fuerte recomendación para municipios y comunas en que la estrategia preventiva no es la fumigación, sino que esta se debe centrar en eliminar los desechos inservibles, vaciar los recipientes, para lo cual es necesario trabajar en conjunto con voluntarios y bomberos porque es un mosquito de puertas adentro.



Leptospirosis



En tanto en aquellas localidades que en este momento están en emergencia hídrica el trabajo es diferente, ya que se está trabajando con la limpieza de los hogares por el agua que estos tuvieron. "En esas áreas lo que estamos reforzando es básicamente para leptospirosis , porque el suelo se mantiene mojado con orina de roedores, ganado y perro –detalló la doctora. Básicamente esos lugares van a tener mucho culex que es el mosquito del agua estancada o de zanja".



Ante estos panoramas Uboldi aseguró que es esperable la incubación de leptospirosis y que esta se evidencie bajo síntomas como cuadros febriles o dolores musculares. Por lo que recomendaron consultar a un especialista.



La leptospirosis es una enfermedad bacteriana caracterizada por cuadro gripal (fiebre acompañada de escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general) en ocasiones puede presentarse con formas complicadas y graves (respiratorias, digestivas, neurológicas). Se transmite por contacto de la piel, especialmente si está lesionada, con agua, tierra húmeda, vegetación y escombros contaminados con orina o tejidos de animales infectados (roedores, caballos, vacas, cerdos y animales silvestres).



En cuanto a las acciones de saneamiento ambiental se deberían llevar adelante tareas de desmalezamiento y limpieza de zanjas para tratar de disminuir el tenor de los mosquitos en esas zonas por acumulación de agua.

Desde de el área de Promoción y Prevención dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia están reforzando el operativo de prevención ante la inminente llegada de personas infectadas con dengue, zika o chykunguña.