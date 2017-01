Miguel Del Sel volvió el pasado fin de semana a Panamá, donde ocupa desde marzo del año pasado la titularidad de la embajada argentina en ese país centroamericano. Pasó las fiestas en Santa Fe con sus hijas y amigos, aunque en el medio estuvo en Buenos Aires, Córdoba y Punta del Este. Precisamente, en el balneario uruguayo quedó cerrado el acuerdo para el regreso de Midachi, el trío humorístico que integra junto a Dady Brieva y Darío Volpatto. En semanas más, se irán conociendo detalles del regreso que el propio Brieva ya se encargara de confirmar en sus actuaciones en la costa atlántica bonaerense. Se entusiasma con los aplausos que genera el anuncio hecho como al pasar.El actual embajador en Panamá habló de su situación personal y política con el presidente Mauricio Macri el que lo invitó a trabajar en política donde fue dos veces candidato a gobernador de Santa Fe y otra candidato a diputado nacional, banca que dejó para realizar su segundo intento para llegar a la Casa Gris. Permanecerá en la sede diplomática hasta marzo para completar el año de gestión. El santafesino ocupó una de las embajadas que todos los gobiernos reservan para la dirigencia política y para lo cual Del Sel requirió acuerdo del Senado.Del Sel ha sido claro en su reciente visita a Santa Fe. “No estoy alejado de la política; no seré candidato a diputado porque no me siento cómodo en la función legislativa” y respaldó fuertemente la gestión de Macri con ácidas críticas al período kirchnerista. No obstante, la gran materia pendiente es llegar a la gobernación y así se lo hizo saber a quienes lo rodean y a sus familiares. Quien volvió a entusiasmarse con este propósito es el actual diputado provincial Raúl Fernández, quien también acompaña a Del Sel en los preparativos para la vuelta de Midachi.Y hablando de Midachi, los otros dos integrantes del trío se comprometieron a respaldar activamente si el actual embajador concreta su tercera candidatura a la gobernación. Brieva lo ha dicho ante varios interlocutores para despejar toda duda sobre la presunta “grieta” con su amigo. Es más, prometió caminar Santa Fe respaldándolo a él.Antes de fin de este primer mes del año, se conocerá oficialmente la vuelta de Midachi que será en el segundo semestre del año y para lo cual ya está la reserva de uno de los principales teatros porteños. Del Sel seguirá en la embajada hasta marzo y luego regresará al país. Su principal tarea será la artística durante varios meses pero no dejando de lado su proyecto 2019. Intuye que sus probables competidores tampoco estarán en la grilla de las legislativas de este año mientras que después será el tiempo del debate sobre si habrá o no reforma constitucional en Santa Fe. Si se habilita esa instancia, entonces es probable que Del Sel adelante su retorno a la política activa.