Inauguraron la Estación de Bombeo de Dorrego y Larrea

El intendente José Corral, acompañado por vecinos de Coronel Dorrego y Guadalupe, inauguró la sala que el Gobierno de la Ciudad construyó y acondicionó para resguardad el grupo electrógeno de la Estación de Bombeo de Dorrego y Larrea. En este lugar, que forma parte de la cuenca Guadalupe, hay instaladas dos electrobombas alimentadas por energía eléctrica, con una capacidad de bombeo de 1200 m3/h cada una. Es por eso que el Municipio invirtió en infraestructura para resguardar generadores que se pondrán operativos cuando se registren interrupciones en el suministro eléctrico y, de este modo, las bombas estén operativas antes lluvias intensas. De esta manera se mejoraran los tiempos de respuesta de la estación, evitando el traslado desde la Dirección de Estaciones de Bombeo.Cabe destacar que este equipamiento tiene por función elevar los líquidos de excedentes pluviales generados entre Av. General Paz, Javier de la Rosa, las vías del ferrocarril Belgrano y calle Larrea. El excedente va al conducto de descarga triple vano que viene del oeste por calle Larrea, se dirige al norte hasta desembocar en el reservorio de la Estación de Bombeo French.En esta Estación descargan dos conductos circulares por calle Dorrego, uno que comienza en calle Javier de la Rosa con diámetro 500 mm y llega a la estación con diámetro 800 mm y un refuerzo por la misma calle de 800 mm desde calle Ayacucho hasta la estación."Es una obra importante para los vecinos de gran parte de Guadalupe y Coronel Dorrego. Este es un punto crítico de bombeo en los momentos más intensos de las lluvias y acá tenemos equipos que necesitaban de infraestructura para que funcionen como corresponde ante estas eventualidades", manifestó José Corral, luego de dialogar con vecinos en torno al funcionamiento y las características de esta valiosa obra.En esta línea, el Intendente aseguró que "es una manera de darle seguridad a esta Estación de Bombeo que ahora está completa, ya que cuenta con un edificio que permite que los elementos estén a salvo y no sean objeto de vandalismo como solía ocurría". Además, explicó que "se colocaron dispositivos nuevos en sus capacidades, independientemente de tener o no energía eléctrica, porque son grupos electrógenos que nos permite que cuando hay problemas de tensión los equipos sigan trabajando".A partir de lo dialogado con los vecinos, el mandatario local indicó: "ellos ya han notado en las últimas lluvias, que fueron de bastante intensidad, una mejora en el trabajo de la Estación de Bombeo" pero además este edificio permitirá pensar también en ampliar en el futuro con más equipamiento."Esto se conecta con otras obras que venimos haciendo hace un tiempo. Está en el marco de las 33 obras que están financiadas con el préstamo que nos autorizó el Concejo", fundamentó el Intendente y luego agregó: "Más de $ 120 millones de esfuerzo propio municipal que hace que en estas pequeñas pero significativas obras para los vecinos se vayan resolviendo problemas recurrentes en diferentes puntos de la Ciudad".Luego, el mandatario local aprovechó para repasar las inversiones que se realizan en desagües troncales con fondos provinciales -como el Larrea- o de la Nación -como el Espora-. "En total, a partir de esfuerzos articulados entre el Municipio, la Provincia y la Nación, estamos invirtiendo $ 1000 millones en más de 40 obras de desagües. Esto permitirá que todo sistema hídrico de la Ciudad trabaje mejor", aseguró José Corral para luego agregar: "Pero, además de las obras, hay que operar el sistema y esto es lo que ocurre en esta Estación de Bombeo. Cada vez que llueve las bombas tienen que arrancar en buen estado de conservación y funcionamiento, tiene que estar el grupo electrógeno y el personal que se ocupa de esa tarea de operación y mantenimiento. Es casi tan importante como la obra porque una vez que está hecha después tiene que funcionar".En esta línea, se hizo una invitación a los vecinos para que colaboren en la manutención de este lugar. "Ellos tienen que mantener la limpieza, que no se tapen las bocas de tormentas y de esta manera estaremos mejor preparados para las lluvias. Es un desafío difícil por nuestra geografía porque tenemos lluvias cada vez más intensas pero cada día que pasa la Ciudad está un poco más preparada", explicó el mandatario local.Por último, José Corral explicó que los conductos que se conectan con esta Estación de Bombeo están permanentemente limpios y aseguró: "También ampliamos algunos de ellos como fue la obra del túnel liner que se hizo bajo la vía y trabaja en todo este sector de la cuenca Guadalupe y otras que se están haciendo en cuencas aledañas que permiten que toda la ciudad trabaje mejor, porque cuando un sector mejora, lo hace también el vecino, así funciona el sistema de desagües en Santa Fe. Hace unos años, con una lluvia de 45 milímetros había evacuados, ahora se superan los 100 y los problemas son cada vez menores y durante menos tiempo".