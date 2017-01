Luz Carrara, Fundación Fundaniños

Argentina inició el 2017 con un debate muy polémico: la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Esto sumó grandes adeptos como también muchos opositores que sostienen que no es la solución para la inseguridad. El proyecto sería enviado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el 2018.Desde la Fundación Fundaniños aseguraron que “en esta necesidad de inmediatez, de soluciones de lo que se percibe como seguridad pública se olvidan un montón de otras temáticas que atraviesan la vida de los niños y de los sectores vulnerables”. Para Luz Carrara, integrante de la organización, la solución es previsión y políticas de estado a largo plazo para la inclusión y reeducación.“Nos parece que es tristísimo y muy preocupante pensar en soluciones mágicas que propongan la mano dura, que propongan en endurecimiento de la pena, la baja de la edad de responsabilidad penal; cuando en realidad lo que se está haciendo es abandonando permanentemente los pibes”, sostuvo contundente la colaboradora en diálogo con Radio Uno 101.3.Al ser consultada por el periodista sobre la mejor alternativa sostuvo que “las modificaciones deben ser sobre las causas que generan estas dinámicas (actos delictivos) y no de los síntomas, no sobre lo visible concretamente”.Para Carrara la baja de imputabilidad es “una política de adultos cómodos” que no solucionará las cosas hasta que los adultos y los distintos niveles del estado brinden a los niños “espacios de contención”.Finalmente, la mujer sostuvo que “ningún pibe va a salir rehabilitado por meterlo preso. Al contrario, se agravan todas las situaciones de violencia que ellos viven cotidianamente”.