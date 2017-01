"POR LAURA SIENTO AMOR, NO ME IMAGINO LA VIDA SIN ELLA"

(Foto: La Nación)

"Hay cosa que me pasan con ella y es evidente. Siento un amor muy grande. No me veo en mi vida lejos de ella. No me siento bien si estoy lejos de ella", confesó el hijo de Carmen Barbieri sobre su relación con su ex compañera.

Fede indicó que fue el apoyo que recibió de ella cuando él estaba recientemente separado de Barbie Vélez lo que los unió de una forma única: "No me acuerdo cuándo fue la última vez que una mujer se la jugó por mí. Laura fue lo más genuino que tuve en el último tiempo y eso me toca el corazón. Fue mi compañera y mi consejera".

Al ser consultado por el panel de Intrusos sobre la posibilidad de un noviazgo, el actor respondió: "Hoy estamos solteros los dos y no tengo idea qué puede pasar entre nosotros".

Por ultimo, Fede reveló que, en los medios dijeron que él fue el responsable de la ruptura entre Laurita y Hope, tuvo un conversación en privado con el productor de ShowMatch. "Cuando empezaron los rumores, lo primero que hice fue llamarlo a Hoppe y le dije: 'acá estoy'. Tuve una charla muy larga con Hoppe donde nos dijimos muchas cosas", sentenció sin dar mayores precisiones.

Federico Bal estuvo en un móvil en Intrusos y se refirió a los rumores de romance con Laurita Fernández. El actor aclaró – una vez más – que no está en pareja con la bailarina, pero reconoció que tienen un vínculo muy especial.