Útiles escolares: entre un 20 y 40 por ciento más caros

Los artículos de librería tienen incrementos progresivos a lo largo del año y, en general, llegan a la temporada alta con los precios ya definidos. Por eso, si hay familias que realizaron compras a mediado de año o en el segundo semestre, verán que la variación de precio no es tan grande. Pero, si se comparan los costos de enero de 2016 al día de hoy las variaciones van desde el 20 por ciento al 45 por ciento, de acuerdo al artículo y su origen.

Los productos importados y las licencias –aquellos que tienen las imágenes de los personajes del momento– son los que han tenido las subas más importantes. Por ejemplo, una mochila con carrito que el año pasado se conseguía a 1.200 pesos, hoy puede alcanzar los 1.800 pesos. En tanto, las que no tienen carrito pero sí licencia, en la actualidad, cuestan desde 600 a 1.100 pesos.



Como sucede hace un tiempo, las mochilas y las cartucheras –estas con precios que van desde los 40 a los 400 pesos– aparecieron entre las opciones debajo del arbolito de Navidad. Aunque para Reyes las ventas no estuvieron tan vinculadas a los útiles como otros años.



"Ahora las listas se empiezan a mover. El que viene está decidido y ya compra todo. De todas maneras, las listas ya no están tan grandes como antes", contó Mirta, de Alicia Libros, y agregó: "El 90 por ciento de las escuelas te pide marcas particulares. Así que compran eso".



Al momento de comparar precios, las licencias compiten cabeza a cabeza con las primeras marcas en cuanto a calidad.

En ese sentido Rosina, de Librería Acuarela, dijo que los padres optan por los productos de marca y por aquellos que tienen los personajes que los chicos quieren. "Hay mucha variedad de precios pero, en general, la gente busca el dibujo que el chico quiere, incluso antes que la calidad", marcó.



Y Mariela, de Sacapuntas Librería, coincidió en que la mayoría de los compradores buscan llevarse la lista completa en una sola compra sin ponerse a comparar precios. "Algunos vienen y te dejan la lista, te piden un presupuesto y después compran todo", reconoció.



Descuentos y recomendaciones



A la hora de pagar, las opciones se dividen. La mayoría de las librerías hacen promociones para quienes compran la lista completa y/o para quienes pagan en efectivo. Los que no optan por esa oportunidad priorizan el pago con tarjeta de crédito y en la cantidad de cuotas que el banco les habilite. "También hay muchos que compran con débito y dicen que es para evitar las colas en los cajeros", agregó la titular de Librería Acuarela.



Al momento de las recomendaciones, las librerías coincidieron en que cada familia actuará de acuerdo a su presupuesto pero que quienes compren con antelación evitarán las largas colas y tendrán más posibilidades de encontrar mayor variedad y los productos que deseen.



Quienes tengan previsto el gasto para febrero no deben preocuparse. "No creo que haya más modificaciones en los precios. Por ejemplo, están entrando más mochilas pero tienen el mismo precio que en diciembre. Eso no se aumentó, no hubo movimientos de precios y no creo que los haya", explicó una de las dueñas de Alicia Libros.



Y siguió: "Depende de cada uno. Hay quienes se van de vacaciones y quieren dejar todo armado antes para volver y encargarse solo del uniforme y el calzado. Otros van a esperar hasta febrero".

Si bien falta mucho para el inicio lectivo, los padres ya comenzaron a recorrer algunos lugares para, por lo menos, tener una idea de los precios que se vienen en lo que respecta a útiles escolares.