MAXI RODIRGUEZ PIDIÓ PRIORIDAD CON LOS JUVENILES Y EMPLEADOS

Al reclamo por atraso salarial del plantel leproso se sumó en las últimas horas el de trabajadores del club. El capitán del plantel, Maximiliano Rodríguez, dio a conocer este miércoles la postura que acordaron los referentes, que pretenden que la comisión directiva priorice el pago de los sueldos a empleados y juveniles. Descartó que vayan a regresar de Mar del Plata, lugar donde realizan la pretemporada. Según la última reunión mantenida con el presidente, Eduardo Bermúdez, la institución va a abonar este jueves el segundo mes adeudado al equipo."Nosotros no nos podemos meter en la economía del club. Tienen que cobrar todos, pero hay prioridades. Es importante desde el que corta el pasto hasta el que abre la puerta. A nosotros nos corresponde jugar y darle alegrías al hincha", declaró ante la prensa.Consultado sobre si pensaban regresar de Mar del Plata ante un eventual incumplimiento de la dirigencia –deben depositar el segundo salario de los cuatro adeudados junto con el aguinaldo–, respondió: "Nunca hicimos nada en contra del club. Quiero lo mejor para la institución y también para el grupo"."Esto viene desde hace mucho (tiempo). Esto es un trabajo y queremos cobrar. Desgasta mucho. Hay preocupación en los chicos. Uno necesita que todos estén bien para que se trabaje con ganas. El malestar se siente", agregó el capitán rojinegro.Sobre su continuidad en el club, dijo que le "cuesta" verse afuera de Newell's y advirtió que le queda contrato hasta junio de este año. "Todavía no hablamos de renovarlo. Pienso en estos seis meses pero ya hay cosas que no dependen de mí", subrayó.Con respecto a la incertidumbre que existe por la fecha de reanudación del campeonato, señaló que "así es difícil trabajar". "Los dirigentes culpan a la AFA pero ellos tienen que buscar recursos para los clubes. La AFA se endeuda porque los clubes piden", destacó.