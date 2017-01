Para el INA, hacer gran cantidad de canales no es la solución

Carlos Paoli, director del centro regional litoral del INA, expresó que “las lluvias que padecimos en este enero son muy concentradas en algunas zonas, no son homogéneas. En los últimos 20 años hay una mayo frecuencia de tormentas intensas. No perdemos de vista que en el lugar que ocurren estas tormentas intensas son devastadores. Hay que acostumbrarse a estos eventos cada dos años o todos los años”.Consultado sobre las obras que necesita la provincia para sacar el agua que queda en los campos o pueblos, Carlos Paoli sostuvo que “el espacio geográfico es muy heterogéneo, es muy diferente un sitio del otro. La provincia tiene un plan director de recursos hídricos para toda la provincia. Muchas veces la economía no permite avanzar con el mismo como a todos les gustaría. Estamos hablando de la cuenca baja del río salado”.En este sentido, el director del centro regional litoral del INA sostuvo que “para sacar toda el agua hay que hacer una gran cantidad de canales pero todos sabemos las consecuencias que tiene esto. Esto genera cortes de rutas y destrozos en estas vías de comunicación. La otra medida extrema sería almacenar toda el agua. Obviamente, esto afecta a zonas que se pusieron en producción. Por lo tanto, hay que buscar soluciones de equilibrios en el territorio provincial”.