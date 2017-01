La OLP pedirá que Israel sea sancionado si no cesa la ocupación

La iniciativa anticipada por Mohamed Shtayeh, miembro del Comité Central de la OLP apunta a convertir la conferencia sobre Medio Oriente que se realizará el próximo domingo en París y en la que se espera la participación de unos 70 países, en una oportunidad para ratificar la condena de la comunidad internacional a la continuidad de los asentamientos expresada en la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU.En París "nos gustaría ver un compromiso para el cumplimiento de las resoluciones de la ONU, un mecanismo y calendario para acabar con la ocupación, y un compromiso internacional serio de preservar la solución de los dos Estados, no sólo a nivel de palabras, sino con acciones", señaló Shtayeh.Para los palestinos, un enfoque multinacional puede ayudar a avanzar hacia el fin del conflicto, frente a las infructuosas negociaciones directas que no han arrojado frutos en más de dos décadas.Lo cierto es que ni israelíes ni palestinos participarán en la conferencia, aunque el presidente palestino, Mahmud Abbas, mantendrá el mismo día una reunión con su homólogo francés, Francois Hollande, para que le ponga al día de lo debatido en el foro, previo a una visita oficial, el día anterior, al Vaticano donde será recibido por el papa Francisco.Un borrador filtrado del texto que presentarán los palestinos a los países que concurran a París, incluye que se comprometan a diferenciar Israel de los territorios ocupados en Cisjordania y Jerusalén, y rechaza un cambio unilateral de las fronteras anteriores al 4 de junio de 1967.Shteyeh expresó también la preocupación del liderazgo palestino ante la llegada al poder el 20 de enero del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego que ese país no vetara la condena a Israel por la expansión de las colonias en territorios palestinos ocupados.