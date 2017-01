En diálogo con LT10, Carina De Paoli, coordinadora de políticas de género de la municipalidad de Santo Tomé, expresó que “el 2016 terminó con un cuádruple femicidio vinculado y el 2017 comenzó con varios casos de violencia de género en Santo Tomé. Yo creo que hoy conocemos estos seis casos de Santo Tomé porque fiscalía le pidió a las comisarías que le den a conocer al Ejecutivo la denuncias. Tal vez, tuvimos fines de semana con más denuncias y no nos enteramos”.Además, Carina De Paoli agregó que “el hombre que le marcó la espalda a su pareja es el paso más explícito al femicidio. Aquí se ve claramente sobre el sentimiento de propiedad que algunos varones tiene sobre el cuerpo de las mujeres. Este sujeto hoy está detenido. Nosotros hoy estamos protegiendo a la víctima”.Finalmente, la coordinadora de políticas de género de la municipalidad de Santo Tomé señaló que “el problema es que a veces las víctimas no toman conciencia de la noción de la gravedad del hecho. Ahora, si la víctima decide volver con este hombre nosotros no podemos hacer nada. Por ejemplo, ayer una víctima me devolvió el botón de pánico porque quería que su pareja vuelva a su casa”.