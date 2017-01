“Al margen de que en algunas regiones de la provincia hayan mejorado las condiciones climáticas, los anegamientos continúan”, comenzó diciendo el vocero de la EPE, Hugo Ceré, y agregó que en los departamentos del norte hay “un número importante de columnas y postes caídos”.Además, comentó que en aquellos lugares donde se ha podido entrar se encuentran con que “la red desapareció”. Esto es: se robaron los conductores.Pero esos no son los únicos motivos de preocupación de la empresa por estos días. En las últimas horas trascendieron fotografías y artículos periodísticos en los que se muestra a productores agropecuarios de Las Colonias subidos a los postes de energía, reparando por su cuenta el servicio.En este punto, Ceré fue enfático. “Están haciendo algo que no corresponde”, señaló. “Uno entiende la desesperación, pero en estos procesos de emergencia lo que se está buscando es que se eviten accidentes por electrocución”.“Para tratar de que las redes eléctricas estén en condiciones de seguridad, debe haber suelo. Cuando decimos ‘no hay suelo’ es porque no pueden ingresar las movilidades ni están dadas las condiciones para que los postes queden parados. No es que la EPE no va porque no quiere. Es porque no están dadas las condiciones de seguridad”, insistió.Lo que es más, Ceré señaló que aún cuando baje un poco el agua se debe aguardar, porque puede seguir siendo riesgoso por unos días.Por todo ello, pidió “no anticipar tiempos, porque la consolidación de trabajos asociados al peligro requiere de procesos y procedimientos. Si se dan dos pasos antes de dar el primero, seguramente vamos a tener algún inconveniente”.