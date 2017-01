CRISTIANO RONALDO GANÓ EL FIFA THE BEST

Por primera vez desde el 2010, uno de los tres finalistas al mejor jugador del año no asistió a la gala de la FIFA: Lionel Messi. Según anunció Barcelona en un breve comunicado, la Pulga y sus tres compañeros que también aspiraban a un premio (Suárez, Iniesta y Piqué) no viajaron a Suiza "con el objetivo de priorizar el partido del miércoles ante el Athletic de Bilbao", por la revancha de la Copa del Rey (derrota 2-1).

The Best compila los votos de cuatro sectores: periodistas, entrenadores de seleccionados nacionales, capitanes de equipos nacionales y público en general, que eligió a sus favoritos a través de Internet (en el primer fin de semana de votación, el sistema ya había compilado las preferencias de 300 mil internautas, según la FIFA). Cada uno de los sectores elige a su ganador y contribuye de la misma manera al resultado final: un 25%. Al compilarse las votaciones, ganará el finalista que mayor porcentaje obtenga (si uno de los tres finalistas se convierte en el favorito del público, los entrenadores y los periodistas, por ejemplo, se asegura el 75% del premio, por lo que ya no puede ser alcanzado por sus rivales).

l portugués Cristiano Ronaldo se quedó con los flashes. Era casi un secreto a voces que la estrella de Real Madrid se quedaría con el trofeo de la FIFA. The Best quedó en las manos del delantero luso que ya ayer sumó su cuarta distinción como el mejor futbolista del planeta. En la terna estaban Lionel Messi y el francés Antoine Griezmann .