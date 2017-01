Este lunes la FIFA eligió mejor futbolista de 2016 a Cristiano Ronaldo. El delantero recibió el premio The Best en una ceremonia celebrada en Zúrich, Suiza, y fue escogido por sobre el argentino Lionel Messi y el francés Antoine Griezmann.En 2016, el portugués levantó los dos trofeos más importantes que disputó: la Champions League con el Real Madrid y la Eurocopa con su selección.Además, CR7 conquistó el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa, certámenes a los que el Real Madrid accedió gracias a la conquista de su 11ª Champions League.La elección se hizo a través de una votación que incluyó a fanáticos, periodistas y capitanes y entrenadores de todas las selecciones que forman parte de la FIFA.En diciembre, Ronaldo, de 31 años, ya había ganado el Balón de Oro, otorgado por la revista France Football. Además, la UEFA lo había nombrado el futbolista más destacado dentro de Europa en la temporada 2015/16, por lo que este nuevo galardón no fue una sorpresa.