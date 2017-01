Uno de los detalles estuvo dado en que participó por primera vez el único refuerzo, el extremo Mauro Cejas, quien el jueves no pudo estar presente por un cuadro de faringitis. Respecto al segundo cupo disponible, según así lo dio a entender al entrenador, Juan Pablo Pumpido, no vendrá nadie más, siempre y cuando no se vaya algunos de los habituales titulares. Esto tiene que ver, lógicamente, con las posibles ofertas que tiene Lucas Gamba.

Una vez terminada la práctica, Pumpido charló con la prensa sobre cómo se dieron los trabajos previos y sobre lo que viene. Asimismo, evitó referirse al paro inicial por las deudas: “No tengo nada para decir sobre lo que pasó. Yo solo pienso en lo futbolístico y nada más”.

“La verdad es una lástima lo que está pasando en el fútbol argentino. Los clubes estamos trabajando pensando en el 5 (de febrero), es la realidad, pero después se puede complicar más si es que no arranca el fútbol. El tema de los entrenamientos son solucionables, pero si es un tema que debe solucionarse el del futuro”, agregó sobre los problemas económicos que tienen en vilo a la AFA.

“Trato de ser cauto con todo esta incertidumbre y esperar cómo se dan las cosas para saber si necesitamos ese segundo refuerzo. Realmente no tocamos este tema con los dirigentes, porque lo más importante pasaba por solucionar el tema de acá. Tenemos el mismo grupo que terminó el año pasado, al que se le sumaron seis chicos de Reserva y Cejas, por eso estamos conformes con lo que tenemos”, extendió su análisis sobre el inicio de la pretemporada.

Sobre la forma de encarar las tareas, dijo: “Nuestra idea es la misma de siempre, quizás lo que cambia de cuando estábamos dirigiendo la Reserva es la jerarquía de los jugadores y la magnitud que te lleva estar en Primera. El profesionalismo es la gran diferencia”.

Asimismo, trasladó su optimismo por poder continuar con la parte más fuerte de la pretemporada en Mar del Plata: “El club está haciendo las cosas de la mejor manera posible, dentro de lo que está a su alcance por las cosas que ya todos saben. Por suerte podemos seguir de pretemporada y lo que estaba planificado se hará. Eso nos deja muy tranquilos”.

“La idea es hacer cuatro o cinco amistosos en total que, sumado a los entrenamientos, estaríamos más que bien”, recalcó.

“Todos los clubes necesitan una venta, pero con el plantel que tenemos estamos bien y tranquilos. Después veremos si es necesario hacer un gasto para traer alguien más”, concluyó.

Unión cumplió un nuevo día de la pretemporada en el predio Casasol después de la medida de fuerza que tomó el plantel por la deuda en los salarios. Se trabajó en la parte física y se hicieron algunos movimientos con pelota, pero nada de fútbol formal.