Quinteros: muy perjudicados por las lluvias

Foto ilustrativa Guillermo Beckman, Presidente de la Sociedad de Quinteros de Santa Fe

El sector quintero de la provincia de Santa Fe se vio seriamente afectado por las intensas lluvias de los días pasados. Según informó Guillermo Beckman, Presidente de la Sociedad de Quinteros de Santa Fe, al aire de Radio Uno 101.3, las lluvias y tormentas provocaron la pérdida de casi el 100% de la producción.“No hay infraestructura, no hay nada que pueda salvar esto” se lamentó a la par que aseguró que “la poca verdura que queda no se puede comercializar”. Afortunadamente, la relación del sector y el Gobierno Provincial a través del Ministro de la Producción Luis Contigiani es fluida y constante por lo que ya se está trabajando en busca de soluciones para los inconvenientes.“Siempre es importante una pequeña asistencia del estado” a la cual sumar “los restos” para poder remontar la situación, comentó de forma optimista Beckman. Por otro lado, adelantó que los próximos meses serán complicados para la producción y también para el consumidor, ya que se provocará inevitablemente un alza en los precios.El 2016 no fue benévolo con los trabajadores tampoco, ya que las tormentas de febrero, sumadas a las intensas, copiosas y constantes lluvias de los mese de marzo y abril provocaron grandes crisis y pérdidas en el sector. En esa oportunidad, pudieron recuperarse tras mucho esfuerzo y ayuda del Gobierno Provincial.