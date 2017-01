“Es un desafío muy importante”

Es así como fue presentado en una conferencia de prensa realizada en un local de Costanera Este, donde estuvieron los dirigentes Horacio Darrás y José Alonso. Después de las primeras consideraciones por parte de los integrantes de la cúpula sabalera, tomó la palabra el flamante conductor Sabalero, quien reconoció su satisfacción por estar en Santa Fe para cumplir este nuevo desafío en su corta carrera: “Se dio mi llegada por el interés del presidente y la comisión. Fue así como desde nuestro lado vimos la posibilidad con muchas ganas y entusiasmo. Pensamos que es la chance que necesitamos para mostrar nuestro trabajo y así crecer a la par de la institución. Lo tomamos como un desafío muy importante y estamos muy ilusionados”.

Seguidamente, esquivó con sano juicio hablar sobre los refuerzos: “Estamos esperando la llegada del presidente y después en base a lo que hablemos, conoceremos al plantel. Así que antes de pensar en incorporaciones, queremos ser cautos y analizar bien todo. Después sí será momento de tomar decisiones y crecer”.

“Estoy muy agradecido por esta oportunidad y enaltezco los elogios para con mi equipo de trabajo. Lo más importante pasa por trabajar bien, a consciencia y con mucho empeño. Se trabaja para ganar, pero no siempre es posible, por eso hay que adaptarse a una sociedad que vive por los resultados. Por eso recalco en decir que tomamo esto como un importante desafío”, agregó.

También, manifestó: “Veo un Colón en pleno crecimiento y por eso la idea de ahora en más es sentar bases que están incorporadas y avanzar. Me ilusionó mucho lo que me planteó la dirigencia y por eso nos animamos. Nuestro interés pasa porque el equipo juegue bien, más allá del dibujo táctico, el cual dependerá de los jugadores que hay. Si hay que realizar alguna incorporación será en función de lo que pensemos que le falta al plantel. No vamos a traer por traer”.

“Tenemos que recuperar la solidez como local. Muy pocos equipos logran llevarse algo de Santa Fe, entonces hay que tratar de que siga siendo así. La ciudad así también lo pide y trabajaremos para eso. También hay que agregarle una impronta a la tarea que hizo de visitante que fue muy bueno y por eso trataremos de continuar por ese camino”, contó.

Sobre la cantidad de jugadores con los que quiere contar en la pretemporada, dijo: “Los ideal es entre 25 y 30. Después será cuestión de ver si necesitamos algunos más. También está la posibilidad de ver con qué material contamos para pensar en objetivos. Nos encantaría pelear por entrar a una copa, pero para eso hay que trabajar un montón. Lo primero siempre es plantear como grupo qué queremos y en base a eso laburar para afrontar de la mejor manera los 16 partidos que restan. A la par nosotros aprendemos y eso es una grata sensación”.

Eduardo Domínguez se convirtió formalmente en nuevo entrenador de Colón, tras firmar un vínculo por un año con la posibilidad de ampliarlo por seis meses más. De esta manera, estará al frente del plantel en el primer día de la pretemporada este jueves por la tarde en el Predio Ciudad Fútbol.