Marcelo Aimaro, Presidente de la Mesa Provincial de Lechería

Las intensas lluvias del 2016 perjudicaron gravemente al sector tambero de Santa Fe y en el 2017 el panorama no cambió. Con lluvias acumuladas de hasta 400 milímetros en algunas localidades la situación es “muy complicada”, según definió Marcelo Aimaro, Presidente de la Mesa Provincial de Lechería en diálogo con Radio Uno 101.3.“Lamentablemente vamos a seguir desapareciendo los productores”, se lamentó tras informar que “el 100% de los tambos de la provincia está perjudicado” por la baja de producción y ahora por las adversidades climáticas. Aimaro detalló que algunos sectores tienen los campos anegados, por lo que se están comenzando a buscar terrenos para trasladar el ganado.“Hay que decretar el desastre, no la emergencia”, sostuvo contundente a la par que aseguró que los inconvenientes no se solucionarán si no se empieza a “trabajar seriamente para buscar algún tipo de solución a largo plazo en el tema hídrico”.Por su parte, el Presidente de la Mesa Provincial de Lechería llamó a los productores a hacer un ‘mea culpa’ y a “dejar de hacer lo que tenemos ganas”, para buscar de forma conjunta con las autoridades una solución permanente ante la situación hídrica.