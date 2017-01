Cecilia Battistuti, Directora de Escuelas de Trabajo Cecilia Battistuti, Directora de Escuelas de Trabajo

“Las escuelas de trabajo empiezan a nacer en una idea del Intendente cuando empezamos a detectar la edad de las mamás y los papás que llevaban a sus hijos a los jardines (municipales) que en su mayoría son jóvenes. Y la necesidad de ellos de ser acompañados”, contó Cecilia Battistuti, Directora de las Escuelas de Trabajo, al aire de Radio Uno 101.3.Cuentan con “acompañamiento personalizado a través de orientadores”, los cuales no superan las 30 personas por tutor a cargo permitiendo ofrecer “oportunidades a medida”. Además, las problemáticas se tratan desde una perspectiva integral en la que se engloban todas las aristas de la vida de una persona.Sumadas a las cuantiosas oportunidades que se ofrecen en estas instituciones, se trabaja de forma articulada con el programa ‘Vuelvo a estudiar’ del Gobierno de la Provincia y también con la Universidad Nacional del Litoral (UNL).“Tenemos el primer grupo de 20 jóvenes que van a iniciar sus estudios universitarios en las carreras de sanidad y también tenemos un grupo que nos reunimos y hacemos jornadas de estudio colectivo”, contó Battistuti con mucho orgullo.“No somos una escuela de oficio, somos una escuela de vida”, aseguró la directora de las Instituciones al contar que los alumnos no solo aprenden contenidos educativos; sino que reciben contención y las herramientas necesarias para “armar su proyecto de vida”.Para Battistuti es fundamental disminuir los índices de violencia en la ciudad y para ello es necesario desmantelar las economías del delito. La clave, para la directora, es la educación.Además, las escuelas de trabajo funcionan como oficinas de empleo en Las Heras al 2700 y en el Polideportivo La Tablada; con vistas a convertir ambos centros en nuevas escuelas.Las escuelas de trabajo surgieron para cubrir un “lugar vacante que el estado no estaba ocupando” y de junio de 2016 a la fecha son más de 600 los jóvenes que se sumaron a la propuesta en las tres sedes: Coronel Dorrego, FIC de Facundo Zuviría y Barranquitas.“Tenemos 627 jóvenes vinculados al programa escuela de trabajo. Cada uno va, encuentra un lugar donde es escuchado, querido, contenido, mirado, apoyado. Donde se le pregunta con qué sueña, qué quiere…” detalló Cecilia Battistuti profundizando más en la propuesta.En estos momentos el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe lleva adelante la construcción de un edificio emblemático en la reserva urbana del oeste. También, en calle Iturraspe en Barranquitas Sur se construye un inmueble de tres pisos totalmente adaptado a las actividades que se desarrollarán en las escuelas de trabajo.Además, desde el Municipio se está buscando un lugar en Barrio San Lorenzo para inaugurar a corto plazo. Mientras tanto, en Alto Verde funcionará en el Polideportivo.Battistuti contó que hay proyectado otro edificio más en “el futuro Parque del Norte, el nuevo Jardín Botánico” para el cual se llamaría a licitación en el segundo semestre de 2017. Y se prevé un cuarto al lado del Polideportivo La Tablada, en Barrio Yapeyú.Para conocer más del Programa Escuelas de Trabajo en la web www.http://santafeciudad.gov.ar/blogs/trabajo/. También en la Oficina Central (Las Heras 2700) y en el Polideportivo La Tablada de lunes a viernes de 8 a 14 horas; en el Alero de Coronel Dorrego, en el Salón Parroquial San Francisco Solano y en el CIC de Facundo Zuviría de 9 a 18 horas de lunes a viernes.