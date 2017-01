Alquilar una quinta cuesta entre $1.500 y $1.800 por día

Imagen Ilustrativa - (Foto: Internet)

Los precios son variados según lo que busca el cliente, pero ronda entre los 1.500 y los 1.800 pesos por día, según si tiene o no pileta o si está a pocos metros del río o más lejos. Los contratos no son inferiores a una semana y si se alquila por quincena, un mes o toda la temporada, hay importantes descuentos. De todas maneras, el panorama que se observa es que los clientes optan por pocos días (entre siete y 10) y ya no tanto 15 y muchos menos, 30 días.



"Bajó mucho la demanda porque la gente que no se puede ir de vacaciones optó por quedarse en sus quintas y no alquilarlas; y nosotros (inmobiliarias) por pocos días tampoco la rentamos porque implica una gran movida y no da réditos; y los que se pueden ir, eligen esta alternativa y no se quedan en Santa Fe", explicó a Diario UNO, Walter Govone, presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe.



El panorama en la zona



Vale mencionar que en la Costa la realidad viene cambiando en los últimos años y son cada vez más los que eligen esta zona para vivir en forma permanente; y otro punto en contra también es que cada año aparecen más complejos de cabañas, sobre todo desde San José del Rincón hacia el norte. Guillermo Bernardi, cuya inmobiliaria lleva el mismo nombre, contó en este sentido, que "este año notamos que tuvimos muchas menos consultas" y en cuanto a precios dijo: "Una quinta para una familia tipo totalmente equipada, con aire acondicionado, mantenimiento en el parque y pileta, entre otros servicios, ronda los 1.500 a los 1.800 pesos por día y la cantidad de días se negocia, pero no menos de quince días".



En relación a la demanda, el corredor inmobiliario dijo que hasta el año pasado la demanda era superior a la oferta y "hasta nos dábamos el lujo de elegir a los inquilinos, esto hoy no pasa", explicó y en este sentido, agregó: "Vemos que en la temporada pasada, que para la zona fue mala por la crecida, la gente optó por irse a otro lado. Tal vez lo que paga por una quinta acá se alquila un hospedaje en otro lado, no muy lejos, pero se va de al ciudad". El panorama en este sentido del año pasado fue que a las inmobiliarias les quedaron inmuebles sin alquilar.



Bernardi dijo más adelante que "así como bajó el alquiler temporario para esta fecha, creció el alquiler permanente por dos años, es decir que cada vez más eligen la zona para vivir", explicó y luego agregó: "En noviembre y diciembre, que por lo general hacíamos contratos para el verano, en los últimos dos meses hicimos muchos por dos años. Esa es la tendencia de la costa que empezó a ser elegida para vivir y no ya como un lugar de fin de semana o de vacaciones de verano, como lo era por lo menos hace dos años atrás".



Intenso flujo de veraneantes por las rutas del país



Una importante cantidad de vehículos circulaba ayer por las rutas nacionales y provinciales hacia los destinos turísticos de la Costa Atlántica, la Mesopotamia y el norte argentino, según informaron fuentes viales. En las primeras horas de la mañana, entre las 7 y las 8, pasaron por el peaje Samborombón de la Autovía 2 unos 2.420 vehículos que buscaban llegar a las ciudades de la Costa, en tanto que a media mañana la cifra del paso de rodados se estabilizó, con una cifra promedio de 1.530 por hora.

El destino más buscado por los turistas es Mar del Plata, donde ingresó la mayor cantidad de personas que busca pasar sus vacaciones, mientras que el resto se repartía entre las ciudades del Partido de la Costa y, al sur, Miramar y Necochea, entre otras.



Desde la Terminal de Ómnibus de Retiro el movimiento de micros era intenso y las empresas de transporte informaron que la mayor cantidad de pasajes eran hacia la Costa Atlántica. También la demanda era creciente hacia las ciudades de la provincia de Córdoba, Mendoza y San Juan, en tanto que algunos viajeros buscaban como lugar de vacaciones las provincias de la región norte, como Salta y Tucumán.



En el complejo Zárate-Brazo Largo, paso obligado para los viajeros que eligen veranear en las ciudades de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y las costas uruguayas o brasileñas, tenía una marcha intensa con importante flujo de vehículos.



Además, y como consecuencia del Dakar, los turistas que son aficionados al automovilismo eligieron destinos por donde se correrán las primeras etapas de esta carrera internacional que se inició en Paraguay y que luego atravesará las provincias de Formosa, Chaco, La Rioja, Tucumán y Jujuy con destino a Bolivia.

Las rutas del país comenzaron a colapsarse por la gran cantidad de vacacionistas, pero no todos tienen la posibilidad de salir de viaje, entonces alquilar una quinta a poca distancia del trabajo o el hogar es una buena opción. En el corredor de la ruta provincial Nº 1, hay alternativas para disfrutar el verano fuera de casa pero cerca de ella. Sin bien las inmobiliarias aseguran que la tendencia comenzó a bajar en los últimos años, todavía hay gente que prefiere esta opción. Mucha oferta no hay, pero tampoco es alta la demanda y aún hay disponibilidad.