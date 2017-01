Estafados: sin vacaciones ni dinero

Aproximadamente 70 santafesinos eligieron como destino Cancún y Playa del Carmen y confiaron sus vacaciones a ‘Maros, Empresa de viajes y turismo’ (Leg. nº 14.795). Los vuelos estaban programados para el 3 y 4 de enero de 2017 a través de las aerolíneas Avianca (con salida desde Buenos Aires) y Copa Airlines (salida desde Rosario); pero a menos de 24 horas de comenzar la travesía descubrieron que eso no iba a ser posible.Los pasajeros fueron a consultar detalles de último momento a la agencia ubicada en 1º de Mayo 6916 de la ciudad Capital y se anoticiaron de que sus vacaciones no iban a ser como planearon. Desde la firma aseguran que el proveedor mayorista los estafó y no les atiende el teléfono.Ante esto, aseguraron que se les devolvería el dinero por contar con un seguro de caución; lo cual no es absolutamente verídico ya que este tipo de coberturas solo incluye el costo de los vuelos y el reintegro no se corresponde con el 100% del importe abonado.Los 68 integrantes de esta salida grupal, en su mayoría, abonaron el total del viaje de un valor de 2.200 dólares aproximadamente. En cambio, otros se encuentran en un plan de financiación de hasta 6 cuotas con tarjeta y consiguieron detener el débito de las restantes.A este gran desconcierto y malestar, se suma el de otros pasajeros que al pasar por el lugar y ver una gran cantidad de personas decidieron averiguar qué pasaba y conocieron la situación. En este caso, se trata de viajeros con fecha de salida hacia otros destinos a fines de enero.