LAS SEPARACIONES DEL MUNDO DE LA FARÁNDULA EN 2016

Lali Espósito y Mariano Martínez

Los actores se conocieron mientras protagonizaban la ficción "Esperanza mía" durante el 2015. La química entre ellos traspasó la pantalla. El noviazgo duró cinco meses. En medio de rumores de infidelidades y peleas, la relación finalizó en marzo de 2016

2

Federico Bal y Barbie Vélez

En la temporada de verano de 2015, los mediáticos comenzaron a salir. En mayo, debutaron en el "Bailando" y su relación tuvo una gran exposición. Los celos y las peleas eran moneda corriente. En el verano de 2016, trabajaron juntos en la obra "Enredados" en Carlos Paz. Por las fuertes peleas, se separaron, pero al poco tiempo se reconciliaron. En mayo, la hija de Nazarena Vélez anunció su separación en la tapa de una revista. Pero en las fotos, aparecía con golpes y moretones. Se denunciaron mutuamente por violencia y hasta el momento continúa la batalla en la Justicia

3

Griselda Siciliani y Adrián Suar

Se conocieron cuando fueron compañeros en la ficción "Sin código" en 2005. Empezaron a salir tres años después. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del ambiente. En 2012, nació la primera hija de la pareja, Margarita. La historia de amor se prolongó durante ocho años. En septiembre de 2016, se separaron en buenos términos.

4

Matías Alé y María del Mar Cuello Molar

Matías Alé y María del Mar Cuello Molar se casaron en octubre de 2015, tras un corto noviazgo. Al mes siguiente, el mediático sufrió un brote psicótico y quedó internado en una clínica psiquiátrica. En enero de este año, comenzaron los fuertes rumores de una crisis en la pareja. En marzo, finalmente se divorciaron.

5

Vicky Xipolitakis y José Ottavis

En su debut teatral de Mar del Plata en enero de 2016, Vicky Xipolitakis sorprendió a los espectadores con un contundente anuncio: "El nuevo año me trajo el amor". Entre el público, se encontraba José Ottavis, diputado bonaerense del Frente para la Victoria. Esta relación llamó muchísimo la atención de los medios. Al principio, se mostraban muy enamorados y tenían planes de casarse y tener hijos. Pero tras cinco meses el noviazgo llegó a su fin en malos términos.

6

Miriam Lanzoni y Alejandro Fantino

"A las dos horas que conocí a Fantino estábamos teniendo sexo adentro de su camioneta. Él no sabía ni mi apellido. Durante dos años sólo tuvimos sexo, y cada uno tenía la libertad de hacer lo que quería. Hasta que me fui a convivir a su casa y ahí no nos separamos más", había declarado Miriam Lanzoni sobre su historia de amor con el conductor de "Animales Sueltos". Se casaron y estuvieron diez años juntos, sin embargo este año decidieron distanciarse.

7

Laurita Fernández y Fede Hoppe

La bailarina y el productor de "ShowMatch" tuvieron varias idas y vueltas. Los problemas comenzaron cuando Fede Bal se separó de Barbie Vélez en mayo pasado y Laurita fue señalada como la tercera en discordia. Este escándalo logró desgastar a la pareja y finalmente decidieron seguir sus caminos por separado. Los rumores de un romance entre Laurita y el hijo de Carmen Barbieri siguen muy vigentes hasta ahora.

8

Jimena Barón y Daniel Osvaldo

Jimena dejó su carrera actoral de lado para irse a vivir con Daniel Osvaldo a Italia. Allí tuvo a su primer hijo, Morrison. En 2015, volvieron a la Argentina ya que el jugador de fútbol se sumó al plantel de Boca. Comenzaron los conflictos y los rumores de infidelidades. La relación se acabó en medio de un escándalo. Barón lo amenazó con denunciarlo por violencia de género. Mientras que Osvaldo se mostraba muy acaramelado con la cantante Militta Bora. En mayo de 2016, se reconciliaron, sin embargo no funcionó.

9

Jorge Lanata y Sara Stewart Brown

La relación amorosa comenzó en 1998. Tras 15 años de noviazgo y siendo padres de Lola, la pareja se casó en secreto en 2011. Atravesaron varias crisis e idas y vuelas, pero lograron seguir juntos a pesar de todo. Luego, Lanata comenzó con serios problemas de salud por sufrir diabetes. Debió realizar un tratamiento de diálisis, tuvo operaciones hasta que le dijeron que necesitaba un trasplante de riñón. En marzo de 2015, el periodista fue trasplantado en la Fundación Favaloro. La donante fue su esposa, aunque de manera indirecta, ya que no era compatible. Fue un gran acto de amor. Este año, anunciaron su separación definitiva.

10

Fernando Bertona y Ailén Bechara

La modelo y el bailarín participaron en el "Bailando 2015". Entre tantos ensayos, coreografías se enamoraron y se convirtieron en una de las parejas preferidas del certamen. Incluso llegaron a la final, pero Fede Bal y Laurita Fernández se consagraron como ganadores. Ambos fueron a Carlos Paz para trabajar durante la temporada de verano de 2016. En una entrevista, Bertona contó detalles de la vida sexual con su pareja. A Bechara no le cayó bien y decidió ponerle un punto final al noviazgo.

11

Brad Pitt y Angelina Jolie

Tras repasar historias de la farándula nacional, no podía faltar la separación de una de las parejas más queridas de Hollywood: BranGelina. Los actores se conocieron en el set de filmación de "Sr. y Sra. Smith". En ese momento, él estaba casado con Jennifer Aniston. En 2005, salieron las primeras fotos de Brad y Angelina, luego de que el galán anunciara su separación de Aniston. Se casaron en agosto de 2014, tras nueve años de relación. En septiembre de 2016, Jolie le pidió el divorcio. Luego, hubo una guerra por la custodia de sus seis hijos.