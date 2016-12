[ 31.12.2016 08:49 ] » JUDICIALES

La denuncia de Nisman será investigada por el juez Lijo

Se trata de la causa contra la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, y otros ex funcionarios por presunto encubrimiento de los imputados iraníes por el atentado a la Amia.

Agenciafe/Télam |