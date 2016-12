"No me interesa ser diputado; tengo un muy mal recuerdo"

El embajador argentino en Panamá y ex candidato a gobernador de Santa Fe por Cambiemos, Miguel Del Sel, manifestó que no será candidato en los comicios legislativos de 2017. Afirmó que no le "interesa ser diputado nacional" y aseguró que tuvo "un muy mal recuerdo" de su paso por el Congreso."No tengo problemas en acompañar y poner la cara. En el 2017 yo no voy a ser candidato. A mí no me interesa ser diputado nacional", dijo Del Sel y añadió: "Yo fui diputado en un Congreso horrible; tengo un muy mal recuerdo".Consultado sobre cómo encontró la ciudad de Santa Fe al regresar desde Panamá, Del Sel reconoció que luego de algunas críticas el intendente capitalino José Corral "está poniendo unos pesos en las calles"."Hace unos meses dije que la ciudad estaba llena de pozos y no le gustó nada al intendente. Ocurre que yo siempre digo la verdad”, agregó.Por último, expresó que tiene "una confianza muy grande en el gobierno nacional", aunque admitió "tropiezos y errores"."Yo acepto los reclamos justos. Ahora, no hay que darle ni cinco de pelota a a un sector que sólo quiere hacer daño. Vamos a tener que reconstruir un país. Le pido a la gente que tenga paciencia”, finalizó.