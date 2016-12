Casamiento sorpresa y fin de año feliz

Luciano - Victoria

El año terminó de una forma muy especial para Luciano y Victoria: sellaron su amor en el registro civil. El novio contó en diálogo con Radio Uno 101.3 que hace ya seis meses viene gestando esta sorpresa que cambiará la vida de ambos.El joven contó que su pareja hace tiempo insistía con casarse y él, por una cosa u otra, dilataba la cuestión. Pero ya no más. Junto a amigos, familiares y compañeros de trabajo organizó su casamiento de forma secreta.Victoria se enteró de todo a media mañana del día viernes, cuando su novio se presentó en su trabajo y le hizo la propuesta. Emocionada y entre lágrimas aceptó, sin saber que eso no era todo. De forma inmediata los que la acompañaban en su labor comenzaron a sacar carteles que decían “cómplice”, por lo que la joven se dio cuenta que esta hermosa locura no era una idea solo de Luciano.Minutos más tarde comenzaron a caminar por calle Rivadavia hacia el Registro Civil de la Ciudad y en cada esquina había más cómplices esperando con más sorpresas.Así, a las 11.30 del 30 de diciembre sellaron formalmente su amor frente a muchas personas que ayudaron a Luciano a orquestar este encuentro de película.