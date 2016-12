PAU LINDA CALIFICÓ A PICO MÓNACO COMO AMANTE CON UN "7"

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la ex de Leonardo Squarzon aseguró que durante el año que se va no tuvo encuentros furtivos con Mónaco, y aseguró: "Conociéndolo, está re enamorado de Pampita. Es re buen pibe, una persona sana. Pero no me gusta la pareja con Pampita. Como lo quiero a Pico y es mi amigo, le pido que se cuide porque no quiero que lo lastimen. Yo no conozco a la chica como para opinar sobre ella. Le dije que no quiero que lo use, porque esta chica viene con una historia media (sic)… como que quiere mantener un perfil de superada ante la prensa".

Luego, Ángel de Brito le pidió que calificara a Mónaco como amante, del 1 al 10, y Pau Linda se jugó entre risas: "Es un 7. Es muy educado, muy dulce, con eso es con lo que gana. Pero le falta algo... un poco más". Tras cortar la comunicación de forma cordial entre carcajadas, Yanina Latorre expuso su interpretación del comentario de Paula Linda, y abrió el debate al resto de las panelistas: "¡Habló del tamaño del cosito de Pico!".

A horas de que finalice un 2016 excepcional para Carolina "Pampita" Ardohaín, la aparición de Paula "Linda" Snijur en escena revelando detalles de un supuesto y antiguo affaire con Juan "Pico" Mónaco, podrían intentar empañar el brindis de Año Nuevo. Sucede que luego de que Pau Linda contara su antigua relación con Pico, el tenista salió a desmentirla en las redes sociales, y la rubia redobló la apuesta aportando como prueba los diálogos por WhatsApp que mantuvo hasta la mismísima mañana del jueves.