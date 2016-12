Jorge Nessier - (Foto: Notife)

Además, Jorge Nessier agregó que “ Esta persona es absolutamente imputable. Los psiquiatras corroboraron esto. El informe de los dos psiquiatras aseguran que el sujeto se encontraba perfectamente orientado y con cabal control de sus actos”.

Consultado sobre las críticas a lo actuado por el fiscal Marchi, el fiscal regional señaló que “el jefe de los fiscales, Julio De Olazábal entiende que la actuación de Marchi fue correcta, según la normativa procesal vigente. Les recuerdo que el Hospital Cullen y el médico policial le informaron al fiscal que las lecciones que le había propinado Marco Feruglio a Romina Dusso eran leves. No se puede detener a alguien por lesiones leves, si no tiene antecedentes. Si no nos atenemos a la ley poemos llegar a caer een una detención ilegal”.

Jorge Nessier, fiscal regional, sostuvo que el autor del cuádruple crimen en Santa Fe, Marco Feruglio es imputable "porque tenía control sobre sus actos”.Al respecto, Nessier expresó que “Marco Feruglio actuó con una frialdad y un control de si mismo llamativo. Esto se advierte en los registros de las cámaras de seguridad del edificio. Actúa como cualquier vecino. A esto hay que sumarle las fotos que se encontraron en su celular de los cadáveres de la vivienda de Sauce Viejo”.