Avances en el debate por pirotecnia cero

“Desde 2012 que venimos insistiendo con esta iniciativa”, dijo en el recinto el concejal Ignacio Martínez Kerz (PJ - Santa Fe es una Sola). Se refería a un proyecto de ordenanza que propone ni más ni menos prohibir la tenencia, fabricación, manipulación, circulación, transporte, comercialización, depósito y expendio al público mayorista o minorista y uso particular de todo elemento de pirotecnia o cohetería.Desde aquel año, el proyecto fue presentado en el Concejo tres veces -en dos ocasiones perdió estado legislativo-, porque quedaba “frenado” en comisiones. Pero este año tuvo un avance: se abrió camino, ya pasó por dos comisiones (Desarrollo Social y de Servicios Públicos) y ahora está en la 3a. comisión (Planeamiento). De todos modos, “es muy difícil que se trate en la próxima sesión”, dijeron fuentes deliberativas.La próxima sesión será la última y será el jueves. Que se trate el endeudamiento de $ 300 millones pedido al Concejo por el intendente -que fue sacado del Presupuesto Municipal 2017, ya aprobado- es una gran incógnita, aunque hay pocas expectativas. Y los vetos de José Corral a las ordenanzas Tributaria y Fiscal tendrán ingreso, tomarán estado legislativo pero no se tratarían: hay cinco sesiones de margen.El proyecto en cuestión busca prohibir la pirotecnia en Santa Fe, “pues entendemos que el Estado debe regular para evitar el daño que producen a las personas, al medioambiente y a los animales de compañía el uso de esos artefactos”, dijo el edil opositor. “Es un deber indelegable del municipio velar por la seguridad de los ciudadanos de la ciudad y aportar a una mejor convivencia social”, insistió Martínez Kerz.De todos modos, en el proyecto original quedan exceptuados de la prohibición particulares e instituciones públicas o privadas que utilicen en espectáculos “fuegos artificiales visuales”, con la previa autorización del Ejecutivo; las Fuerzas Armadas y de Seguridad y a sus integrantes en el ejercicio de sus funciones específicas.Martínez Kerz dio los fundamentos de por qué insiste declarar a la ciudad libre de pirotecnia. Dijo que los cohetes y fuegos artificiales producen tres tipos de contaminaciones: en perclorato de sodio, los metales pesados y aerosoles sólidos.“La cohetería es multicontaminante: afecta al agua, el suelo, el aire, provoca contaminación sonora y contribuye al calentamiento global”.El perclorato es muy nocivo para la salud de las personas, “ya que puede afectar a las tiroides”. Y los metales pesados de la pirotecnia lanzada se dispersan en la atmósfera: “Cuando caen en la tierra lo hacen convertidos en aerosoles sólidos, partículas muy pequeñas, que si se inhalan de manera continua pueden producir daños en las vías respiratorias”.Además, generan un fuerte daño a quienes sufren de autismo, sobre todo a niños. Los estruendos son padecidos también por los ancianos y los bebés. “Además, la pirotecnia es una agresión directa a las especies animales y vegetales. A las mascotas les genera taquicardia, temblores, falta de aire, aturdimiento, pérdida de control, etc.”, completó el edil.Aseguró además que hay informes del Colegio de Médicos de la provincia, del Instituto de Otorrinolaringología, de la ONG Dignidad Animal -coautora del proyecto de ordenanza-, etc., que avalan todo esto.“Pretendemos que si se aprueba esta norma, se haga con el mayor de los consensos posibles. Es ahora que tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para acordar los puntos en los que debemos ponernos de acuerdo, y de una vez por todas sancionar la ordenanza que declare a la ciudad territorio libre de pirotecnia”, dijo el opositor.“Apoyo la mirada que tiene el concejal (Martínez Kerz), en lo que refiere a la cuestión de fondo (contaminación) y a los perjuicios que genera la pirotecnia en la salud. Está claro que su manipulación no es realizada por personas adultas o con conocimiento de cómo usarla, y muchas veces es manipulada por niños”, dijo el concejal Leonardo Simoniello (FPCyS-UCR).“Habrá que tener en cuenta el actual marco jurídico provincial y local. Expreso mi acuerdo hacia esta regulación al máximo de lo que puede dar nuestra legislación”, cerró el ex presidente del Cuerpo. Fue como un atisbo de acercamiento de posiciones entre oficialismo y oposición sobre un tema que es sensible para la sociedad, y que -quizás- podría cerrarse en 2017.