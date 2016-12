Innovadora alternativa para estacionar en parquímetros

El Gobierno de la Ciudad continúa incorporando diferentes alternativas para los usuarios del Sistema de Estacionamiento Medido en la capital provincial. Buscando brindar cada vez más comodidad al momento de utilizar el sistema, incorporó el "Llavero SEOM". "Es una opción más, para tenerlo siempre a mano, incluso junto a la llave del vehículo" destacó el Secretario de Control, Ramiro Dall\'Aglio.“Se trata de una alternativa innovadora para estacionar utilizando los parquímetros. No es un reemplazo a la tarjeta de contacto, que sigue funcionando en forma paralela, y a la cual no es necesario desecharla", explicó. "El usuario debe acercar el llavero al parquímetro, del mismo modo que hace con la tarjeta, para registrar ya sea el ingreso o el egreso. También, para consultar el saldo debe apretar el botón del parquímetro y luego acercar el llavero, en el display se podrá observa el saldo de la cuenta”, detalló el funcionario sobre el funcionamiento.El Llavero SEOM puede adquirirse en la Oficina ubicada en la planta del Palacio Municipal o en cualquiera de los ocho centros de Distrito municipales. Para aquellos usuarios que ya cuentan con la tarjeta y desean adquirirlo, tiene un costo de $ 35, y se le asigna a un sólo dominio. Cabe señalar que desde que se puso en funcionamiento este nuevo implemento, hace unos 10 días, más del 90% -unos 330- de los nuevos usuarios adquirieron el Llavero SEOM. Vale recordar que para aquellos que compran la tarjeta por primera vez, esta tiene un costo de $ 80 (con $ 45 de crédito), a lo cual debe añadirse el costo del llavero, en caso de optar también por esta nueva alternativa.Asimismo, Ramiro Dall\'Aglio recordó que "el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal cuenta con cuatro modalidades de uso: parquímetro, mensaje por SMS, vía web, o a través de la aplicación para teléfonos móviles. Buscamos brindar todas las opciones posibles a los vecinos, a la hora de usar el sistema, fundamentalmente alentando al uso de la aplicación móvil, que le permite hacerlo desde el mismo vehículo, sin necesidad de tener que ir hasta el parquímetro" destacó.Es importante recordar que en todos los casos, el ingreso y egreso se debe realizar utilizando el mismo sistema. A modo de ejemplo, si se registra el estacionamiento a través de la web, se debe dar la salida por ese mismo medio, no pudiendo hacerlo por algunas de las otras modalidades. En el caso de la modalidad de uso con parquímetro, es indistinto estacionar o desestacionar con la tarjeta o con el llavero, ya que ambas corresponden a la misma modalidad.Según los datos de utilización del sistema, existen en la actualidad más de 115.000 usuarios, de los cuales unos 40.000 son aquellos que lo utilizan de manera frecuente, al menos una vez al mes. Estos generan en total 420.000 movimientos, contando ingresos y egresos. Cabe señalar que de estos registros, un 82% se realizan a través de los 121 parquímetros dispuestos en la zona de estacionamiento medido, el 11% a través de la aplicación para dispositivos móviles, y el 6% vía web. Los restantes corresponden al uso vía SMS o de aquellos usuarios ocasionales o turistas.En cuanto a la aplicación web, la misma es para teléfonos con sistema operativo Android, requiriendo para su utilización contar con usuario y clave web, el cual se puede generar por correo electrónico en la siguiente dirección seom@santafeciudad.gov.arAdemás, el funcionario aprovechó para recordar que "elevamos el monto en descubierto hasta un saldo en negativo de $ 120, a la hora de estacionar. Superado ese monto, el usuario se encontrará en infracción y el sistema marcará el ingreso como error". Sin embargo, apuntó en las modalidades SMS, web y Android, el sistema no permite registrar el estacionamiento si el usuario no cuenta con saldo disponible, incluyendo el crédito que brinda el Municipio.En relación al nuevo Llavero, como ocurre ya con la tarjeta, momento de estacionar, se recomienda chequear de manera cotidiana el saldo que dispone el usuario. Esto se puede hacer apretando el botón del dispositivo y acercando la tarjeta o el llavero: de esa forma, la pantalla informa el saldo que posee. En este sentido, la ventaja del sistema web y de la app es que cuando el usuario ingresa o egresa, le informa el saldo que tiene.Cabe recordar que para los visitantes o turistas que lleguen a la ciudad existe la modalidad de utilización del sistema de estacionamiento medido, denominado “turista” o “usuario ocasional”. En este caso, podrá adquirir tiempo de estacionamiento acercándose a los puntos de venta, indicando la patente del vehículo y el horario en que permanecerá estacionado. Allí, directamente le darán ingreso al sistema al vehículo, sin necesidad de utilizar la tarjeta que emplean cotidianamente los vecinos santafesinos.El horario de estacionamiento medido en la ciudad de Santa Fe es de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16 a 20, y los sábados de 8 a 13. Los días domingo y feriados nacionales no se encuentra vigente.El sistema cobra el monto exacto que corresponde al tiempo de estacionamiento utilizado, teniendo la primera hora un costo de $4, las 3 primeras acumulan un total de $36 y las 6 horas, $ 124. Es importante aclarar que los primeros 10 minutos de estacionamiento son libres. Además, al finalizar el horario de estacionamiento, la salida es automática.Para consultar los puntos de venta y más información sobre el sistema, se puede hacer a la línea gratuita de atención las 24 horas del Gobierno de la Ciudad (0800 777 5000) o a través del sitio www.santafeciudad.gov.ar