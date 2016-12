Marcha frente a tribunales Mariana Steckler, integrante de la Mesa #NiUnaMenos

La Mesa #NiUnaMenos convocó a una marcha frente a tribunales en la mañana del miércoles en simultáneo con la audiencia imputativa ampliatoria para Marcos Feruglio. Recordamos que el joven de 25 años asesinó a cuatro personas el pasado 24 de diciembre e hirió a otras dos, entre ellas su ex pareja.Afortunadamente la concurrencia al lugar fue notoria y se sumaron al reclamo hombres, mujeres, partidos políticos y diversas agrupaciones.En tanto, el colectivo contra la violencia machista emitió un documento que, además de repudiar los hechos, insiste en “perforar la cultura patriarcal de la justicia” narró Mariana Steckler, integrante de la Mesa #NiUnaMenos. Para la mujer, “se subestiman las denuncias que realizan las mujeres por violencia de género. (...) Se tratan como una riña de borrachos a la salida de un boliche”.Además, Steckler clarificó que hablan de “femicidios vinculados” ya que los crímenes cometidos tuvieron como fin dar sufrimiento a la mujer, en este caso: Romina Dusso. “Se lo considera un acto de crueldad hacia la mujer; como cuando amenazan con matar a los hijos, a los padres que son las personas más queridas que tenemos todos”, argumentó.#NiUnaMenos no solo lucha contra la prisión perpetua para Feruglio sino que pretende que se tomen medidas a través de las cuales se impida que sucesos de este calibre se repitan. “Volvemos hacia atrás para intentar ir hacia adelante. Queremos ver por qué la justicia no actuó, en qué casos otros casos lamentables tampoco actuó para poder evitarlos” aseguró Steckler.