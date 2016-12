DURO CRUCE EN TWITTER ENTRE LA PRINCESITA Y GIANINNA MARADONA

Un intenso enfrentamiento de mensajes se registraron esta tarde en Twitter desde las cuentas personales de Karina "la Princesita", la actual pareja de Sergio "Kun" Agüero y la ex del jugador Gianinna Maradona.

Si bien se desconocen los motivos de este duro cruce, una usuaria de Twitter le contó a Gianinna algo que tiene que ver con su hijo, Benjamín Agüero. Al parecer, Sol, la hija de la cantante y El Polaco, le habría dicho "maricón", al menos eso es lo que dejaron entrever en los comentarios.

Inmediatamente, Karina saltó en su cuenta y le pidió que no se meta con su hija, que los problemas de grandes se resuelven entre grandes.

La cantante publicó "@Gianmaradona pedís mi número y me llamás por teléfono si tenés algo que decir!". Inmediatamente, la respuesta de la hija de Diego Maradona no se hizo esperar y escribió: "@Kari_Prince no dije nada de tu hija. Pregunta bien primero. Después si queres salir en algún portal de espectáculos ya no es mi problema".

Luego, Karina cerró la tensa charla con otra publicación: "@Gianmaradona inventa lo que quieras que la única que sale siempre SOS vos. Ahí te mando mi número".

Esta es la primera vez que la actual novia y ex pareja de Sergio "Kun" Agüero mantienen un tremendo cruce de mensajes a la vista de todos. Aunque no está claro bien lo que pasó entre ambas, la pelea recién comienza.