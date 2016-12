Carrió elogió las designaciones de Luis Caputo y Nicolás Dujovne

"Me parece correcto por las personas que sumen. (Luis) Caputo ha negociado la deuda y abierto los mercados, va a ser un excelente funcionario. A (Nicolás) Dujovne no lo conozco tanto", sintetizó en la noche del lunes en declaraciones a TN.También consideró que "Prat Gay ejerció muy bien su función, sobre todo en la negociación de la deuda y en liberar el cepo cambiario".Por eso, Elisa Carrió concluyó con que "es un cambio más de gabinete de los tantos que puede haber". Asimismo arriesgó que le gustaría la continuidad en el equipo de Economía de Pedro Lacoste, a quien calificó como "el maestro de todos ellos, tiene bajo perfil y es muy valioso".Consultada sobre si puede haber un cambio en el rumbo económico, afirmó: "el equipo de Gobierno tiene un puntal que es Mario Quintana (coordinador económico) y otro que es (Alberto) Abad (titular de la AFIP)", y reseñó que "había algunos desequilibrios en las relaciones entre el grupo económico y tensiones para resolver".Pero, apuntó con tono irónico que le "hubiera gustado estar en el lugar de Alfonso, que me echen de la Cámara y me voy a descansar para siempre".