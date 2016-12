Rusia encuentra restos del Tu-154 y descarta un atentado

Equipos de rescate rusos encontraron este lunes en el mar Negro restos del avión Tu-154 con destino a Siria siniestrado el domingo con 92 militares y periodistas a bordo, mientras las autoridades descartaron un atentado como causa de la catástrofe aérea."Encontraremos los receptores de información (cajas negras) a su debido momento. Sabemos dónde están", dijo el general Victor Bondarev, jefe de la Fuerza Aérea de Rusia.La búsqueda de las cajas negras se ve dificultada por el hecho de que en el caso de los vetustos Tu-154 éstas no emiten señales de radio para facilitar su localización.Por de pronto, los buzos han localizado a menos de dos kilómetros de la costa restos del avión, pero no el fuselaje, donde debería encontrarse la mayoría de los cadáveres del avión que había despegado del balneario de Sochi.Según el Ministerio de Defensa, a la superficie ya se han izado dos fragmentos de gran tamaño del sistema de control del aparato, que se encontraban a menos de 30 metros de profundidad.Al menos 11 cuerpos fueron rescatados ya por los seis barcos de la división de rescate de la región sur, que operan en la zona del siniestro y que abarca 10,5 kilómetros cuadrados.Más de 3.500 militares y casi un centenar de barcos, aviones, helicópteros, drones y batiscafos participan en las operaciones de búsqueda, que se han reducido, gracias al uso de equipos acústicos, a un radio de 500 metros bajo el mar.Los expertos rusos han determinado la trayectoria que siguió el aparato antes de estrellarse y han concluido que el Tu-154 chocó contra el agua a seis kilómetros de la costa."Las cuatro líneas básicas de investigación son el impacto de un objeto extraño en un motor, combustible de mala calidad que hizo perder empuje o quizás detuvo los motores, un error del piloto o una falla técnica del avión", detalló el FSB en un comunicado."Hasta el momento no hay indicios o pruebas que lleven a la posibilidad de un ataque terrorista o un sabotaje en vuelo", agregó la información difundida por la agencia de noticias TASS.Los restos ya recuperados de las víctimas fueron trasladados este lunes a Moscú en un Ilyushin Il-76 del Ministerio de Defensa, que aterrizó a las afueras de la capital rusa, en el aeródromo de Chkalovski, el mismo del que había partido el siniestrado Tu-154.La aeronave llevó a Moscú, donde se llevarán a cabo las pruebas forenses, 10 cuerpos de un total de 11 recuperados hasta el momento, así como 86 fragmentos, confirmó el viceministro de defensa ruso, Pável Popov.