“No somos exageradas, nos están matando”

Carina Depaoli, coordinadora de políticas de género de la municipalidad de Santo Tomé, expresó que “tengo mucha impotencia, dolor y bronca. Pero también tenemos mucha fuerza y creatividad para transformar esta realidad. Muchos nos tratan de exageradas o fundamentalistas y luego vemos una masacre como la del sábado”.Además, Carina Depaoli agregó que “el eje fundamental de esta lucha es combatir la dominación masculina. No me refiero sólo a los varones. Lo actitud machista y masculina también incluye a algunas mujeres”.Consultado sobre qué resortes se activan cuando una mujer sufre la violencia machista, la coordinadora de políticas de género de la municipalidad de Santo Tomé señaló que “en lo que va del año, estamos acompañando en nuestra ciudad a 135 situaciones de violencia de género. También, necesitamos el compromiso de la sociedad para defender a la mujeres. La otra vuelta en Santo Tomé, detuvieron a un violento porque los vecinos reaccionaron. Por otro lado, la Justicia no puede negar una perimetral o un botón de pánico”.Sobre el caso de Romina Dusso que terminó en una masacre familiar, Carina Depaoli opinó que “si yo la hubiese escuchado, me hubiera parecido una buena idea que se refugie en la casa de su padre”.Finalmente, la coordinadora de políticas de género de la municipalidad de Santo Tomé remarcó que “romper con el círculo de la violencia es muy complejo. Es verdad, que las relaciones no se terminan en al primer denuncia. Hay cuestiones psicológicas y materiales que juegan en estos casos. Yo creo que no se termina de dimensionar la gravedad del planteo del “Ni una menos”.