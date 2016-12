La ciudad tras las lluvias

Foto ilustrativa José Corral, Intendente de la Ciudad de Santa Fe

El día de navidad se despidió con intensas lluvias en la capital provincial. El Centro de Operaciones del Gobierno de la ciudad de Santa Fe informó que la lluvia caída desde las 00 del 26 de diciembre fueron 88,5 mm en el Hospital de Niños, 91,5 mm en el CIC de Facundo Zuviría, 99,25 mm en Alto Verde y 97,25 en el Palacio Municipal. La lluvia acumulada en el mes de diciembre es de 180 mm en promedio.A pesar de las copiosas lluvias no se registraron personas evacuadas. “Hubo en algunos lugares de la ciudad ingreso de agua en domicilios pero fue transitorio y no fue necesario evacuar a nadie”, detalló José Corral al aire de Radio Uno 101.3Se realiza una supervisión permanente de las estaciones de bombeo y el sistema de desagües, que funcionan con normalidad. El Intendente informó que en la ciudad hay 31 cuadrillas municipales atendiendo situaciones especiales, como obstrucción de desagües o acumulación de basura, en función de los reclamos recibidos.Tras las intensas lluvias se han registrado 76 reclamos: 27 por anegamientos de calles, 15 por limpieza de bocas de tormenta o zanjas, 15 por recolección de basura o poda, 10 por ramas, cables o postes caídos, 2 obra en construcción con riesgo de derrumbe y 7 por pedidos de apoyo. Las cuadrillas municipales están brindando atención a los reclamos recibidos.Se encuentra cortada la circulación en Av. Facundo Zuviría a partir de E. Zeballos hacia el norte. Asimismo, se solicita circular con precaución en aquellos sectores que generalmente presentan inconvenientes temporales antes las lluvias.Todas las líneas de transporte público de pasajeros funcionan, aunque con demoras. Las líneas que realizan desvíos transitorios son las siguientes:sale desde Aristóbulo del Valle. Desvíos transitorios: P. Quiroga – Av. A. del Valle a recorrido (ida) / Av. A. del Valle – P. Quiroga – Parada (vuelta) (no ingresa a B° Punta Norte – Altos de Noguera y Nueva Esperanza). Realiza un servicio Ronda por B° Altos de Noguera, Punta Norte y Nueva Esperanza (hasta calle F. Fernández).desvíos transitorios. Av. A. del Valle – Risso a recorrido habitual (ida) / Padre Genesio – Av. A. del Valle – Parada (vuelta).desvíos transitorios: Av. Tte. Loza – Av. B. Parera a recorrido (ida) / Av. B. Parera – Av. Tte. Loza – Parada (vuelta).• Línea 5: desvíos transitorios: Av. Tte. Loza – Av. B. Parera a recorrido (ida) / Av. B. Parera – Av. Tte. Loza – Parada (vuelta).parada de emergencia en Vecinal Alto Verde. Ramal La Boca Línea 13 fuera de servicio.Debido a que las condiciones meteorológicas continuarán inestables, y que continúa vigente el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional por tormentas fuertes, se reitera a la población las recomendaciones: evitar circular por calles que suelen concentrar agua y tener precaución al transitar; no sacar los residuos en el día de hoy y retirar de la vía pública todo residuo que pueda obstaculizar el escurrimiento del agua de lluvia.Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000, o bien a través de las redes sociales del Municipio en Facebook y Twitter.