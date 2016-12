Marcos Feruglio de 25 años, fue imputado este domingo por el doble homicidio y otros dos hechos ocurridos el sábado minutos después de las 6:00 de la mañana en un edificio ubicado en calle 25 de Mayo al 1.600 de la ciudad de Santa Fe. La atribución delictiva fue realizada por los fiscales de Homicidios, Jorge Nessier y Cristina Ferraro, en una audiencia realizada el domingo al mediodía en el subsuelo de tribunales de la capital provincial y en la que el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) fue Sandra Valenti.Nessier y Ferraro le atribuyeron a Feruglio la autoría de cuatro hechos: los homicidios de su ex suegro y de su ex cuñada –menor de edad–; y las tentativas de homicidio de su expareja y de la actual pareja de su exsuegro.La calificación jurídico penal que hicieron los fiscales al imputado fue como autor de dos homicidios calificados por ser realizados con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la cual se ha mantenido una relación de pareja (por la muerte de su ex suegro y de su ex cuñada).En tanto, por lo ocurrido en perjuicio de su expareja lo imputaron como autor de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género.Por último, también le atribuyeron el delito de tentativa de homicidio calificado por ser realizado con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la cual se ha mantenido una relación de pareja en grado de tentativa (por lo ocurrido con la pareja de su exsuegro)Los cuatro delitos le fueron atribuidos en concurso real.“Entendemos que todo lo ocurrido en el edificio de calle 25 de Mayo al 1.600 fue realizado por el imputado para causar sufrimiento a su expareja y madre de sus tres hijos”, indicaron Nessier y Ferraro.Los funcionarios del MPA agregaron que los delitos fueron cometidos con “un cuchillo tipo táctico”. Y añadieron que “para cometer el homicidio de su exsuegro, el imputado le asestó múltiples puñaladas en la puerta del departamento en el que vivía –dentro del edificio– que le provocaron la muerte. Posteriormente, y una vez que había logrado ingresar a la vivienda, con la misma arma también le asestó múltiples puñaladas a la menor fallecida”.Nessier y Ferraro detalleron que “del mismo modo y con el mismo medio atacó a su expareja y a la pareja de su exsuegro con la intención de causarles la muerte, no obstante, las lesionó en diversas partes de su cuerpo sin lograr el resultado letal por circunstancias ajenas a su voluntad”.En relación al homicidio de la exsuegra del imputado y del hombre que era pareja de la mujer –ocurridos en las últimas horas del viernes y los primeros minutos del sábado en una vivienda de Sauce Viejo–, los fiscales indicaron que “si bien hay indicios que permitirían establecer una vinculación de estos homicidios con el imputado, debemos aguardar el avance de la investigación.Por otra parte, los fiscales confirmaron que “anoche, pasadas las 21:00, se encontró en la zona oeste de la ciudad una camioneta marca Ford modelo Ranger de color blanco que era del hombre que era pareja de la exsuegra del imputado”.Medidas cautelaresLa audiencia de medidas cautelares en la que los fiscales solicitarán la prisión preventiva del imputado se realizará el próximo miércoles 28 de diciembre a las 8:30. En la oportunidad, también se realizará la ampliación de la imputación a Feruglio.