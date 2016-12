"Nos cuesta llegar a la meta de los 190 días, por distintas razones, una son los paros"

El 2016 tuvo un cierre conflictivo en las escuelas con un fuerte reclamo de reapertura de paritarias por parte de los gremios –que no tuvo eco en el gobierno– y con la detención de un grupo de docentes que habrían realizado una estafa al Estado. La ministra de Educación, Claudia Balagué, se refirió a esos temas. También habló de las dificultades para llegar a la meta del mínimo de clases establecido y de los cambios que la Nación quiere impulsar en la secundaria."Lamentablemente nos cuesta mucho llegar a la meta de los 190 días, por muy distintas situaciones. Una de ellas son los paros. Yo considero que Santa Fe ha estado con algunos conflictos pero no de la magnitud que han tenido otras provincias", indicó a Diario UNO.Y precisó: "Ha habido una mezcla de cosas, fundamentalmente porque hubo paros nacionales a los que adhirió el gremio pero no creo que hayan sido conflictos específicos contra Santa Fe. Sí, hubo algunas situaciones puntuales, a fin de año, como el pedido de reapertura de paritarias que no se pudo realizar. Pero, con un gran esfuerzo, se logró el bono y la asignación de fin de año".En ese sentido, la funcionaria apuntó: "Hay mucho por trabajar todavía para no llegar a las situaciones de paro que siempre son lamentables porque afectan a todos nuestras niñas, niños y jóvenes en su desarrollo escolar, algo que nos cuesta tanto". Y remarcó a la necesidad de intentar llegara acuerdo tempranamente para evitar los paros. Aunque también señaló que los sindicatos deberían buscar otros modos de protesta. "Son cuestiones a debatir y parte del trabajo para 2017", dijo.—El año cerró sin la reapertura de paritarias que los gremios pidieron durante meses, ¿cree que va a ser más difícil la negociación en 2017?—Esperemos que no. Esperemos poder trabajar como en los últimos años. Recordemos que, desde el gobierno del Frente Progresista, las paritarias se trabajan con total normalidad, hay reuniones periódicas, tienen comisiones técnicas, hemos realizado procesos centrales como los concursos. Eso es muy importante para los docentes porque garantiza estabilidad y ascenso en la carrera de una manera transparente. Creo que eso hay que revalorizarlo, sobre todo en una situación nacional compleja, donde vemos despidos y que hay empresas privadas y hasta el gobierno nacional que tiene dificultades. Esas cosas también tienen que pesar en la paritaria, no solo un punto más o uno menos de incremento salarial.Si bien la funcionaria resaltó que tiene previsto que la negociación comience "lo antes que se pueda" aún no hay una fecha prevista.Uno de los temas que el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, destacó en las últimas semanas es su intención de generar un cambio en la escuela secundaria. Entre los puntos que adelantó está la decisión de reducir la cantidad de materias.Santa Fe ya realizó, hace unos años, un cambio en los planes de estudio. Consultada sobre si podría hacerse otra revisión, Balagué aclaró: "Nosotros el cambio curricular ya lo tenemos hecho. Fue un trabajo muy intenso con todo el Ministerio y las más de 800 secundarias. Avanzamos en trabajar más espacios interdisciplinarios, y creo que el ministro está planteando esa línea. Dentro de nuestro plan de estudio existe la posibilidad de conjugar esos espacios, de hecho lo estamos haciendo. Para nosotros eso es fundamental porque es hacia donde va la educación en el mundo. Entiendo que hacia eso puede ir la propuesta a nivel nacional pero en Santa Fe ya lo tenemos muy avanzado".—¿Sería factible pensar, entonces, en un nuevo cambio curricular?—No lo veo en el corto plazo. Creo que en las condiciones en que estamos hoy, con el cambio curricular que ya realizamos, es suficiente para avanzar con lo que estamos trabajando que pienso que va en el mismo sentido de las propuestas nacionales.