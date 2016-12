La defensa cuestiona la prueba

La defensa del ex boxeador habló de “contaminación” de la resolución que dictaminó en primer lugar la prisión preventiva, por considerar que no hay pruebas suficientes para ello. El argumento es que aún no se le hizo la cámara Gesell a la menor, sino que sólo se tomó en cuenta una declaración de su parte.

Además, los abogados de Baldomir presentaron un listado de personas dispuestas a ser garantes de su accionar en el caso de que sea liberado y ofrecen que tenga ciertas restricciones. Actualmente, está alojado en la cárcel de Las Flores.

Por su parte, el fiscal Omar De Pedro y el abogado querellante, Alejandro Otte, piden poner el acento en la voz de la víctima y confiar en lo que ella dijo. “Esta niña fue abusada durante siete años, les pedimos sólo cinco días”, dijo Otte, ya que la cámara Gesell se realizará el 27 de diciembre próximo.

Mientras tanto, el juez de Cámara de Apelación en lo Penal, Jorge Andrés, tiene cinco días hábiles para valorar los argumentos escuchados hoy y tomar una decisión sobre la prisión preventiva de Baldomir.

Desde las 8:30 hasta las 11:10 de este jueves se efectuó en Tribunales la audiencia de apelación a la prisión preventiva dictada contra Carlos Baldomir, acusado de abuso sexual contra una de sus hijas.