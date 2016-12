Piden 15 años de prisión para los prófugos

El fiscal del MPA Estanislao Giavedoni presentó esta mañana la acusación en la que solicita la apertura del juicio oral y público a MEL (43 años), CDL (44 años) y VS (36 años). Es por los delitos que cometieron en la provincia de Santa Fe en el marco de su fuga de una cárcel de la provincia de su Buenos Aires.En su presentación, Giavedoni también solicita que para la realización del juicio, los imputados sean trasladados desde el Complejo Penitenciario Federal número 1 (Penal de Ezeiza) donde están detenidos a la ciudad de Santa Fe.En la acusación presentada hoy por el fiscal, el MPA peticiona 15 años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos cometidos por los tres imputados en territorio provincial.DelitosMEL, CDL y VS fueron imputados el 31 de mayo de este año por el fiscal Giavedoni. Fue en una audiencia realizada en el complejo penitenciario federal ubicado en Ezeiza (provincia de Buenos Aires), lugar al que se trasladó el fiscal del MPA y el defensor oficial del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), Leandro Miró.Giavedoni imputó a CDL y a VS por tres hechos: la privación de la libertad de un ingeniero agrónomo que reside en Santa Fe y el robo de la camioneta que usaba para trabajar y otras pertenencias personales, ocurridos el 7 de enero; el ingreso violento a una vivienda en una zona rural de Campo del Medio (departamento Garay) y el robo de la camioneta propiedad del matrimonio dueño de la casa ocurridos el 9 de enero; y la privación de la libertad del sereno del molino arrocero Spalleti ubicado a la altura del kilómetro 64 de la ruta provincial número 1 (departamento Garay), el 11 de enero. Por su parte, MEL fue imputado por los primeros dos de estos tres hechos.Para CDL y VS, el fiscal calificó los hechos como privación ilegítima de la libertad calificada y robo calificado por ser cometido en banda y en poblado y con la utilización de arma de fuego, todo en concurso real; privación ilegítima de la libertad calificada y robo calificado por ser cometido en banda y en despoblado y con la utilización de arma de fuego, todo en concurso real; y privación ilegítima de la libertad calificada y tenencia de arma de fuego de guerra. En tanto, para MEL, los delitos que se le imputaron fueron privación ilegítima de la libertad calificada y robo calificado por ser cometido en banda y en poblado y con la utilización de arma de fuego, todo en concurso real; y privación ilegítima de la libertad calificada y robo calificado por ser cometido en banda y en despoblado y con la utilización de arma de fuego, todo en concurso real.Nuevo sistemaEn el nuevo sistema procesal penal que rige en la provincia de Santa Fe, una vez que el fiscal reunió la evidencia necesaria finaliza la investigación. En esta instancia se realiza la presentación de la acusación con el correspondiente pedido de apertura del juicio oral y público.Con esta acusación se inicia lo que se denomina la etapa intermedia del proceso en en la cual se controla la calidad de la acusación convocando a las partes (Defensa, Fiscalía y Querellante, si lo hubiera) a la audiencia preliminar.Finalmente, superada esta etapa intermedia se llega al juicio oral y público propiamente dicho.