“No es lo mismo echar científicos a incorporar menos becarios”

Miguel Irigoyen, rector de la UNL, expresó que “estamos viviendo las consecuencias y los coletazos de algunas líneas que fueron incorrectas. Las universidades que tiene problemas con el presupuesto 2017 son aquellas universidades que no vivían del presupuesto de ley. Estamos hablando de aquellas universidades que tenían fondos de programas otorgados con absoluta discrecionalidad (un sistema poco transparente)”.Además, Miguel Irigoyen agregó que “la gestión de Cantard trabajó un muy buen presupuesto que luego se convirtió en ley. Por lo tanto, los que nos administramos con el dinero que nos otorga el Estado tenemos una perspectiva optimista. Los que no se manejaban con el presupuesto de ley están en graves dificultades. Estas universidades iniciaron determinados programas o carreras con cargos que eran promesas”.Consultado sobre el reclamo de los investigadores del CONICET, el rector de la UNL sostuvo que “yo pienso que se está generando una lectura tendenciosa. Una cosa es decir que se están echando científicos y otra es que ingresarán menos becarios a los institutos. No es lo mismo. La pregunta que nos deberíamos hacer es cuántos becarios van a ingresar al CONICET y en el marco de qué estrategia concreta. Hoy, no se está dejando a nadie en la calle”.Finalmente, Miguel Irigoyen remarcó que “una universidad no puede abrir carreras todos los días. Hay que ser responsables y tener en cuenta las necesidades de la región”.