"La actuación de la policía de Santa Fe deja mucho que desear"

El gobernador Ricardo Colombi se mostró molesto y enojado con el procedimiento de la policía de Santa Fe y dijo que "no hubo una situación de protocolo por parte de la Policía santafesina de avisar a la Policía de la Provincia; su actuación dejó mucho que desear".Además el Mandatario afirmó que se dirigió hasta el lugar de los allanamientos y que "la actitud del Jefe de la Policía de Santa Fe fue lamentable o por lo menos no estuvo a la altura de la situación". También ratificó que tuvo un "fuerte cruce" con el ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro, y agregó que llamó a su par Miguel Lifschitz, pero no pudo dialogar con él.En cuanto a las 16 personas que fueron arrestadas, el Mandatario indicó que habló con ellos. "Algunos tuvieron que llamar a sus trabajos porque corría el riesgo de que lo pierdan", sostuvo y añadió que recibió "muchos reclamos de los padres".Ante la consulta del enojo por parte de la policía santafesina, resaltó que él "está para velar por la seguridad de los correntinos, si pasaba algo iban a culpar al Gobierno y a la Policía de Corrientes".