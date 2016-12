Las estaciones de servicio pararían por 48 horas

(Foto: Sin Mordaza)

La legislación municipal determina que los grandes generadores de residuos son aquellas personas o actividades que generan un volumen superior a medio metro cúbico de basura al día, o que independientemente de la cantidad, pertenecen a determinados rubros comerciales como la gastronomía, o los supermercadistas.



Particularmente, la legislación vigente, según manifiesta el municipio, alcanza a aquellas estaciones de servicio que poseen un local de expendio de comidas y bebidas, las cuales deberían contratar un servicio especial para el retiro y tratamiento de los residuos que producen. Frente a ese panorama, y a la llegada de intimaciones por parte del municipio para regularizar la situación, desde la Cámara que agrupa al sector anunciaron un paro de estaciones de servicio y venta de combustible para el jueves y viernes de la semana próxima.



"Las estaciones de servicio, en su inmensa mayoría no generan medio metro cúbico diario, y no podemos ser tipificados como bar, porque no cocinamos, ni hacemos lo que un bar hace" - Alberto Boz, titular de la Càmara de Expendedores de Combustibles.

En diálogo con Diario UNO, Alberto Boz, titular de la Cámara de Expendedores de Combustible de Santa Fe, señaló que la normativa es ambigua en sus definiciones, y que "el shop de una estación no es un bar, y no genera medio metro cúbico diario de residuos".



"Lo que nosotros decimos es que las estaciones de servicio, en su inmensa mayoría no generan medio metro cúbico diario, y no podemos ser tipificados como bar, porque no cocinamos, ni hacemos lo que un bar hace", explicó. Boz, dijo que la gran mayoría de las estaciones servicio no produce medio metro cúbico de residuos por día, y que se vieron sorprendidos cuando, en medio de negociaciones con el municipio, comenzaron a llegar las notificaciones.



"Hace un año que venimos trabajando, y en la última semana nos empapelaron de intimaciones a todas las estaciones. Si no se resuelve este conflicto, el 29 y 30 de diciembre habría paro de estaciones de servicio", anunció.



Sin embargo, el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles se manifestó favorable a seguir trabajando para encontrar una solución al problema, y a evitar el paro.

"Esperamos que se resuelva antes. La tasa municipal incluye, alumbrado, barrido, limpieza, y recolección de residuos, y el derecho de registro de inspección también tiene un apartado que contempla el retiro de residuos. Está más que bien pago el servicio que la Municipalidad debe prestar", argumentó el estacionero.



Por último, Boz, manifestó que el sector estuvo siempre predispuesto a colaborar con el municipio, y que por este motivo esperaban la comprensión de los funcionarios municipales. "Las estaciones han prestado siempre colaboración. Nos pidieron que controlemos la venta de combustible con casco para las motos, y lo hicimos", ejemplificó.



Desde la Municipalidad



En contacto con Diario UNO, Ramiro Dall\'Aglio, secretario de Control de la Municipalidad, dijo que no hay fecha prevista de reunión con el sector, pero se mostró abierto al diálogo, aunque remarcó que las estaciones se deben ajustar a las normas vigentes.



"A la ordenanza se entra por dos situaciones, o por las características de los comercios, o por el volumen de basura que se genera. Ellos no entran por el volumen, sino por las características", explicó.

En esa dirección reflejó que bares, restoranes, y los comercios que hacen manipulación de alimentos, o generación de residuos húmedos, están comprendidos dentro de la norma, "por más que no generen medio metro cúbico" de basura.



"La ordenanza es clara, y hay muchas actividades que no están contempladas en la legislación, pero si generan mayor volumen de lo que la ordenanza establece, entran. Ahí ya hay que empezar a analizar caso por caso", aclaró.



"Es una cuestión de hacer cumplir la ordenanza, no hay margen si se trata de un bar. No hay mucha escala de grises en lo que la norma contempla", agregó.



Finalmente, indicó que solamente hubo cuatro intimaciones en total, sobre cerca de 30 estaciones de servicio con locales gastronómicos, y que se trató de "un número mínimo" de notificaciones con la intención de que "se adecuen a la norma".



Sin atención



El 24 y el 31 por la noche, las estaciones de servicios no harán expendio de combustibles desde las 22, hasta las 6 del día siguiente. “Como hace dos años venimos haciendo. Esto está en el convenio colectivo de trabajo, así que se va a repetir en años sucesivos. Habrá solamente una guardia mínima para las ambulancias, la policía y aquellos que tienen cuenta corriente y tengan algún episodio que amerite que sean despachados”, explicaron desde la Cámara de Expendedores de Combustibles.

